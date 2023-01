Mag je tegenwoordig parkeren op de hoek van de straat?

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘In veel gemeenten wordt hier niet of nauwelijks op gehandhaafd. Maar de wet schrijft nog steeds voor dat je bij kruispunten of op een splitsing van wegen tot op een afstand van 5 meter niet mag parkeren. In principe mag dat in de bocht van een doorgaande weg wel. Maar je mag, net als rijdend verkeer, geen gevaar of hinder voor andere weggebruikers veroorzaken. Parkeer je in een onoverzichtelijke bocht, dan kun je dus wel degelijk een bekeuring krijgen.’