‘Mag je zelf betonblokken plaatsen in de berm?’

VRAAG & ANTWOORD‘Geregeld zie je dat particulieren obstakels in de berm zetten om te voorkomen dat mensen door de berm rijden’, aldus lezer Jack van Loon in de wekelijkse vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Onlangs zag ik dat iemand in de berm van een doorgaande weg betonblokken had geplaatst, kennelijk om z’n in de berm uitlopende oprit te beschermen. Is dit uit oogpunt van verkeersveiligheid toegestaan? De berm maakt volgens de Wegenverkeerswet deel uit van de weg en kan gebruikt worden voor uitwijkmanoeuvres.’