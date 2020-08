Man aangehouden met metershoge palm uit open dak

Update Vakantie­ver­keer: 760 kilometer file in Frankrijk, geen files naar Spanje, opvallend druk in Noord-Duits­land

1 augustus Vakantiegangers die met de auto onderweg zijn in Europa kunnen op de meeste knelpunten weer doorrijden. In Frankrijk leverde de eerste zwarte zaterdag niet de verwachte 900 kilometer file op maar ‘slechts’ 760 kilometer. ,,Dat was twee kilometer minder dan vorig jaar dus de Fransen gaan ondanks corona gewoon op vakantie’’, zegt ANWB-woordvoerder Arnoud Broekhuis.