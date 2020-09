Man doet een ‘Dukes of Hazzard’ en springt met auto over kanaal

Via een openstaande of half afgebroken brug over een kanaal springen met een Dodge Charger: het was het hoogtepunt van de tv-serie The Dukes of Hazzard. In de televisieserie uit de jaren tachtig proberen de drank smokkelende broers Bo en Luke Duke uit handen van de politie te blijven. Enkele jaren geleden werd er nog een bioscoopfilm gemaakt over het fictieve duo.