Man krijgt 152 miljoen dollar na auto-ongeluk

Elon Musk in de fout met ‘te vroeg verstuurde’ tweet

12:06 Elon Musk is opnieuw in verlegenheid gebracht door een bericht op Twitter. De topman van automaker Tesla zegt dat hij deze keer te snel was met het versturen van een bericht op het sociale medium. Daardoor stond een tijdlang een te rooskleurige prognose voor het aantal geproduceerde elektrische auto’s van het merk online.