Man vindt mysterieuze envelop met 20.000 euro in zijn auto

Eerlijke vinder

De 50-jarige inwoner van Kassel bleek een eerlijke vinder. Hij aarzelde geen moment en deed aangifte bij de politie, die voor de taak stond om de rechtmatige eigenaar te identificeren. Dat leek eenvoudig, want zowel de naam als het adres van de vermoedelijke eigenaar stonden op de envelop. Maar de man bleek verhuisd naar Heidekreis, een klein dorpje tussen Hannover en Hamburg. Toen de politieagenten de 69-jarige man eindelijk telefonisch bereikten, kon hij niet geloven dat zijn geld weer was opgedoken. Hij was het al vijf jaar lang kwijt, maar had geen idee waar het was gebleven.

Wat bleek? Uwe Chechowitz had de oude Renault 5 Campus in 2017 voor 1.200 euro gekocht bij een autohandelaar in Göttingen. De vorige eigenaar was de 69-jarige man uit de Heidekreis. Toen hij in 2016 ging verhuizen, had hij een aantal auto’s die in zijn schuur stonden verkocht. Eén daarvan was de Renault 5. Omdat er dagelijks mensen proefritten maakten, heeft hij in de drukte waarschijnlijk even snel het geld achter de voorstoel gelegd en is hij het later vergeten. Voor de eerlijke vinder wierp zijn voorbeeldige gedrag vruchten af: Uwe Chechowitz ontving een vindersloon van 2210 euro. En dat terwijl hij in Duitsland wettelijk gezien recht had op slechts 160 euro.