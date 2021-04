Man wint supersnelle sportwagen en rijdt 'm enkele uren later total loss

10 maanden cel Roekeloze wegpiraat die vier stervende agenten lachend filmde nu al vrij, nabestaan­den boos om straf

28 april Een 42-jarige hypotheekadviseur die door de rechter ‘de meest gehate man van Australië’ is genoemd, moet tien maanden de gevangenis in voor het filmen en vernederen van politieagenten die na een aanrijding om het leven kwamen. De in opspraak geraakte Richard Pusey komt mogelijk binnenkort al op vrije voeten, omdat hij al ruim driehonderd dagen in voorarrest heeft gezeten. Nabestaanden en politieagenten reageren teleurgesteld op het vonnis.