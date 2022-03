Marianne is na 21 jaar haar Mazda 626 nog lang niet zat: tot de sloop hen scheidt

MIJN BLIK EN IK Na dik 30 jaar heeft Almar (56) zijn Porsche die hij destijds moést verkopen, teruggevon­den: ‘Geweldig!’

Almar Gouweloos (56) verkocht zijn Porsche ooit omdat hij startkapitaal voor zijn autobedrijf nodig had. Na een jarenlange zoektocht heeft hij hem wonder boven wonder teruggevonden én opnieuw gekocht. Écht verliefd zijn op je auto. Kan dat? De mensen in deze rubriek zullen volmondig ‘ja’ zeggen. Zij houden van hun auto.

