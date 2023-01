Massaclaim tegen ‘leasebroers’ die al anderhalf jaar spoorloos zijn

Eerder al eisten 2000 gedupeerden in totaal 25 miljoen euro van de curator toen het bedrijf met de naam Car Driver Deals failliet ging. Het geld van de gedupeerde klanten is volgens Automotive Online na het faillissement spoorloos verdwenen, via buitenlandse rekeningen en crypto’s.

Scherpe leasetarieven

De Fiod is in april vorig jaar een onderzoek gestart naar de handelswijze van de broers Jan en Geert Golsteijn, die de directie vormden van het bedrijf. Volgens de autowebsite bood Car Driver Deals leaserijders zeer scherpe tarieven als ze (een groot deel van) het totale bedrag vooruitbetaalden.

Van de 2000 gedupeerden die eerder geld claimden bij de curator, hebben nu in totaal 580 klanten aangifte gedaan tegen de broers. In totaal zouden de gedupeerden zo'n 11 miljoen vooruit hebben betaald. Volgens dagblad De Limburger zijn de broers al anderhalf jaar ondergedoken.

Dubai

Het vermoeden dat er sprake is van oplichting, komt volgens Automotive Online mede doordat het bedrijf niet over eigen auto’s bleek te beschikken, terwijl dit voor het businessplan – auto’s in grote volumes goedkoop inkopen om ze voor heel weinig geld te ‘verleasen’ – essentieel was. De auto’s die namens Car Driver Deals op de weg waren, bleken zelf ook geleased of gehuurd.

Uit onderzoek van De Limburger blijkt dat Car Driver Deals nauw samenwerkte met een cryptobedrijf dat gevestigd is in Dubai met de naam Global Technology & Innovation. Dit bedrijf, dat is opgericht door twee Belgen, zou volgens de krant al eerder zijn beschuldigd van fraude. Het vermoeden bestaat dat de broers zich ook in Dubai bevinden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.