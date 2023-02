Massaontslag Mercedes-Benz, 380 banen weg in Maastricht

Dure tijden

FNV-bestuurder Elly Heemskerk is heel verbaasd dat de vakbonden niet eerder werden geïnformeerd. ,,Personeel dat op straat staat in deze dure tijden weet nu absoluut niet waar ze aan toe zijn. Ik roep mensen op om geen ontslagovereenkomst te tekenen totdat wij met Mercedes hebben gesproken. We gaan praten over een sociaal plan.’’ Maandagavond 19.00 uur houdt FNV een personeelsbijeenkomst in het vakbondshuis in Maastricht.