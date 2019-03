Mazda 3 komt verrassend uit de (dode) hoek

Rij-impressieBeeldschoon of misvormd; over de nieuwe Mazda 3 lopen de meningen uiteen. Opvallen doet de hatchback met brede C-stijlen absoluut. Besef wel: val je voor zijn design, dan moet je een paar minpunten op de koop toenemen – waaronder een dode hoek van heb ik jou daar.

Hello darkness, my old friend. We hebben plaatsgenomen op de achterbank en het is pikkedonker. De brede C-stijlen en ramen van brievenbusformaat belemmeren niet alleen het zicht over je rechterschouder, ze weren bijna al het daglicht. Net zo schaars is de beenruimte, de hoofdruimte gaat nog. Toch hebben lange mensen hier weinig te zoeken.

De kofferbak is eenvoudig: hij beslaat niet de gehele wagenbreedte en bevat geen dubbele laadvloer, sjorogen of haken voor je boodschappentas. Leg je de achterbank plat, dan ontstaat in ieder geval een vlakke laadvloer. Het laadvolume varieert van 334 tot 1026 liter. Ter vergelijking: de Volkswagen Golf, de Kia Ceed en de Ford Focus huisvesten minimaal pakweg 375 tot 1270 liter. Je weet nu wat je inlevert met een nieuwe Mazda3, wat volgt is veelal opbeurend nieuws.

Spraakmakend design

Een van de grootste charmes van de nieuwe Mazda 3 is zijn design. De coupe-achtige daklijn is zo glad als een aal en de grote grille met samengeknepen LED-koplampen (standaard) geven hem een stoere aanblik. We zijn er nog niet over uit of we de auto ook daadwerkelijk mooi vinden. Het design moet wennen en dat is best uniek. De nieuwe Golf die voor later dit jaar in de planning staat, wordt ongetwijfeld binnen vijf minuten opgeslokt door het straatbeeld en nooit meer teruggevonden. De Mazda3 valt wel op tussen de grijze leasebakken en de een vindt dat een groter pluspunt dan de ander.

De Mazda3 is ook leverbaar als sedan met conventionele C-stijlen. Zo raakt hij kwijt wat de hatchback bijzonder maakt. Dat de Mazda 3 met ‘kont’ 20 centimeter langer is, betekent je ruim 100 liter meer bagage kunt meenemen.

SkyActiv-X

De Mazda 3 is het eerste model dat Mazda’s nieuwe SkyActiv-X benzinemotor krijgt. Hij levert het hoge koppel en lage verbruik dat we kennen van dieselmotoren. Dat klinkt te goed om waar te zijn, maar Mazda zweert dat het lukt dankzij een ander soort ontsteking. De techniek heet Spark Controlled Compression Ignition (kortweg SCCI). Wat SCCI doet, is een mengsel van weinig brandstof en veel zuurstof zo krachtig samenpersen, dat er maar een heel klein vonkje voor nodig is om de fik erin te krijgen. De veelbelovende motor krijgt pakweg 180 pk, gaat 950 euro extra kosten, maar laat nog even op zich wachten (eind 2019). Vooralsnog kun je kiezen uit de vertrouwde 2.0 SkyActiv-G en de nieuwe 1.8 SkyActiv-D – een benzine- en een dieselmotor.

Wachten?

Nu is je eerste ingeving waarschijnlijk: wachten op de nieuwe motor. Maar de huidige benzinemotor met 122 pk is absoluut geen achterhaald apparaat. Hij heeft cilinderuitschakeling en beschikt over Mild Hybrid-technologie die we kennen van dure Audi’s. Een kleine elektromotor gebruikt energie die wordt teruggewonnen bij het uitrollen om de verbrandingsmotor een handje te helpen. Dit drukt het verbruik. Op het centrale display kun je de energiestromen bekijken en aflezen hoeveel cilinders aan het werk zijn. Het wisselen tussen alle vier, slechts twee of nul cilinders gaat zo soepel dat je er niets van voelt.

Lekker zitten

Lange bestuurders zitten lekker voor in de Mazda3, ondanks de niet-uitschuifbare zitting en de potige middentunnel. Je kunt de zitting namelijk wel kantelen. Dat je rechter onderbeen tegen de middentunnel leunt, is gelukkig niet hinderlijk. De stoel ondersteunt je lichaam goed en de nieuwe lendensteun neemt zijn ergonomische werk erg serieus. Dat je het stuur ver naar je toe kunt trekken, is ook essentieel voor een goede zitpositie.

Multimedia

De Mazda 3 heeft een nieuw multimediasysteem. Daar zijn we om meerdere redenen blij mee: het menu ziet er strak en overzichtelijk uit (weg zijn de lelijke tandwielachtige icoontjes) en de bediening met de draaiknop op de middentunnel werkt logisch. De sneltoetsen eromheen helpen daarbij. Tevens start het nieuwe systeem sneller op dan het oude en dus ben je sneller klaar voor vertrek. Elke Mazda 3 heeft ook een goed afleesbaar head-up display.

Rust

Symmetrie is belangrijk, vindt Mazda. Het zou de bestuurder rust bezorgen. Daarom zijn het stuur met de daarachter liggende instrumenten en ventilatieroosters symmetrisch. Het bezorgt ons echter de kriebels, want de toerenteller (links) dicteert dat de klok rechts even groot moet zijn. Maar daarin staan relatief onbelangrijke zaken als de motortemperatuur en het brandstofpeil – die verdienen niet zoveel ruimte. Bovendien is de brandstofwijzer dubbelop, want het rijbereik staat al vermeld bij de digitale snelheidsmeter. Zo slepen de ontwerpers de symmetrie er met de haren bij.

Rustig worden we wel van het chique dashboard. Vloeiende lijnen, zachte materialen en een overzichtelijk aanbod van knoppen geven je het gevoel in een hoogwaardige auto te rijden. Het centrale display is aangenaam hoog geplaatst en is fraai ingelegd. Het paneel in hoogglans zwart waarop de schakelpook of de keuzehendel is gehuisvest, lijkt nogal krasgevoelig.

Sportief

Mazda’s staan bekend om hun sportieve rijgedrag en de nieuwe Mazda 3 houdt die reputatie in ere. De besturing luistert direct en daardoor kun je de auto in snelle bochten heel precies plaatsen. Ook als je geen geboren coureur bent, zul je daar lol aan beleven. Dankzij de puike zitpositie en het communicatieve onderstel voel je duidelijk hoe de auto zich om je heen beweegt. Dat het stuur wat aan de grote kant is, doet daar niets aan af.

Tegelijkertijd is het onderstel best hard geveerd, al merk je daar op egaal asfalt weinig van. Je voelt de scheuren en putdeksels wel onder de wielen verdwijnen, maar je vullingen blijven keuring op hun plek. Gaten en drempels komen soms hard binnen. Het maakt de 3 minder comfortabel dan de marktleider: de Volkswagen Golf. Wel is het fluisterstil in de cabine – een ander aspect van comfort. Op de snelweg hoor je hooguit een vaag geroezemoes van band-, wind- en motorgeluiden.

Met de 122 pk sterke benzinemotor onder de motorkap moet je als bestuurder behoorlijk aan de bak. Die heeft geen turbo, dus moet je het toerental flink opvoeren voor de benodigde kracht. dat betekent dat je veel aan het (terug)schakelen bent. Doe je dat niet, dan voelt de motor lui en futloos aan. Dat schakelen vinden zullen veel autoliefhebbers trouwens leuk vinden, want dan kunnen ze keer op keer de korte schakelpook door de duidelijke zesversnellingsbak jassen.

Standaard

De Mazda 3 heeft de ideale prijslijst, want een heleboel zaken zijn standaard op het basismodel van 27.160 euro. Het breedbeeldscherm met navigatie bijvoorbeeld, en adaptieve cruisecontrol. Plus lichtmetalen wielen, acht luidsprekers en een noodremsysteem en verkeersbordherkenning. Na het doorspitten van de uitrusting vraag je je af: wat is er nog over om op de duurdere modellen te schroeven? Het antwoord is luxezaken als stoelverwarming, nepleren bekleding en een Bose-audiosysteem met vier extra luidsprekers. Of het nog uitgebreidere veiligheidssysteem met een 360-gradencamera en een noodremsysteem voor achteruitrijden. Gezien de mollige C-stijlen komt het vast niet als een verrassing dat dodehoekwaarschuwing standaard op elke Mazda 3 zit.

Volledig scherm © Mazda

Volledig scherm © Mazda

Volledig scherm © Mazda

Volledig scherm © Mazda

Volledig scherm © Mazda

Volledig scherm © Mazda

Volledig scherm © Mazda

Volledig scherm © Mazda