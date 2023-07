Meer mensen rijden door na verkeersongeval en dat mag onder deze voorwaarde

In Nederland rijden dagelijks minstens tweehonderd weggebruikers weg na een ongeval. In totaal werd vorig jaar bijna 80.000 keer een proces-verbaal opgemaakt voor dit misdrijf. Een flinke toename ten opzichte van het jaar ervoor. In minimaal 1400 gevallen was sprake van letsel.

Zo’n negen mensen per uur rijden door als ze een andere verkeersdeelnemer aanrijden of bijvoorbeeld tegen een geparkeerde auto botsen. Bestuurders die blik- of letselschade veroorzaken, moeten zich altijd melden. Ondanks dat wegrijden strafbaar is, ging het vorig jaar vaker mis. Er was een toename van ruim 5600 incidenten ten opzichte van 2021. In totaal steeg het aantal naar 78.635 per jaar in 2022. Dat betekent een toename van 7,7 procent, zo blijkt uit onderzoek van Independer.nl op basis van politiecijfers en data van het Waarborgfonds.

Minimaal 68 miljoen euro aan schade

,,Als je slachtoffer bent van een doorrijder na een ongeluk, dan kun je aanspraak maken op het Waarborgfonds’’, legt Menno Dijcks auto-expert van Independer uit. ,,Alle mensen met een autoverzekering betalen mee aan dit fonds. Hoe meer mensen er doorrijden hoe meer de premie voor iedereen zal stijgen.” Doorrijders veroorzaken flink wat schade. In 2022 keerde het Waarborgfonds zo’n 68,1 miljoen euro uit aan slachtoffers. Het totale schadebedrag ligt waarschijnlijk nog een stuk hoger, omdat lang niet altijd bewezen kan worden dat een ander motorvoertuig betrokken was bij de schade. Ook niet alle slachtoffers doen aangifte.

Zuid-Holland koploper in doorrijden na ongeval

Per 10.000 huishoudens werd vorig jaar 97 keer aangifte gedaan voor doorrijden na een ongeval. In Zuid-Holland (118), Limburg (111) en Noord-Brabant (99) ging het vaker mis. Friesland (57), Groningen (68) en Drenthe (72) zijn de drie provincies waar per 10.000 huishoudens het minst vaak wordt weggereden na een ongeval.

In gemeente Woerden de meeste slachtoffers

Per gemeente zijn de verschillen groter. Koploper is Woerden: in deze Utrechtse gemeente werden in 2022 183 aangiftes gedaan per 10.000 huishoudens voor doorrijden na een ongeluk. De top 10-gemeenten in Nederland met - naar verhouding - de meeste doorrijders:

Woerden, Utrecht: 183 wegrijders per 10.000 huishoudens Dinkelland, Overijssel: 176 wegrijders per 10.000 huishoudens Zwartewaterland, Overijssel: 172 wegrijders per 10.000 huishoudens Roermond, Limburg: 169 wegrijders per 10.000 huishoudens Rotterdam, Zuid-Holland: 168 wegrijders per 10.000 huishoudens Ouder-Amstel, Noord-Holland: 163 wegrijders per 10.000 huishoudens Loon op Zand, Noord-Brabant: 159 wegrijders per 10.000 huishoudens Barendrecht, Zuid-Holland: 159 wegrijders per 10.000 huishoudens Wierden, Overijssel: 159 wegrijders per 10.000 huishoudens Kerkrade, Limburg: 156 wegrijders per 10.000 huishoudens

,,Iemand die een aanrijding veroorzaakt, is wettelijk verplicht op de plaats van het ongeval te blijven tot de politie er is’’, aldus Dijcks. ,,Doet iemand dat niet, dan is die persoon strafbaar. Dit kan ook gevolgen hebben voor je autoverzekering, omdat de verzekeraar die kan opzeggen. Het afsluiten van een nieuwe polis wordt dan een stuk moeilijker.”

Binnen twaalf uur melden bij politie

Op doorrijden staat een maximale gevangenisstraf van drie maanden en een geldboete van ten hoogste 8100 euro. Ook kan iemand zijn rijbewijs voor maximaal vijf jaar kwijtraken. Er is een uitzondering op die wet. Als de doorrijder zich binnen 12 uur alsnog bij de politie meldt, dan vervalt vervolging voor het doorrijden. Deze regel gaat niet op wanneer je iemand achterlaat die in hulpbehoevende staat verkeert.

Instinctief gedrag

Bij doorrijders gaat het vaak om mensen die iets op hun kerfstok hebben, of met bijvoorbeeld drugs of alcohol op achter het stuur zitten. Verkeerspsychologen wijzen daarnaast op een ander fenomeen: instinctief gedrag. ,,Een aanrijding kan ervoor zorgen dat mensen in grote paniek raken en in een vluchtrespons schieten”, zei verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen eerder tegen deze krant. Waarbij hij benadrukt dat het geen excuus is om door te rijden. ,,Maar dat dit fenomeen kan optreden, is een feit. Mensen komen vervolgens thuis en denken: wat heb ik gedaan? Om deze reden is ‘de twaalf uur’ ingesteld.”

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit: