Mekkerende geit, een scheet of La Cucaracha? Tesla laat automobilisten het claxongeluid aanpassen

Autofabrikant Tesla heeft in de VS een update uitgebracht waardoor automobilisten het geluid van hun claxon kunnen wijzigen. Het menu biedt opties als een mekkerende geit, een scheet of het Mexicaanse volksliedje La Cucaracha.

Het is nog niet duidelijk of de update ook in Nederland toegepast mag worden. Tesla dient zich hier te houden aan de regels van de Europese Unie en die staan een dergelijke wijziging van het claxongeluid hoogstwaarschijnlijk niet toe.

De zogeheten Boombox-functie is onderdeel van Tesla-update 2020.48.26, die ook drie games toevoegt die gespeeld kunnen worden wanneer het voertuig stilstaat. De Boombox-functie is beschikbaar voor auto’s die voorzien zijn van een externe speaker, zo laat Tesla-topman Elon Musk weten op Twitter. Alle Tesla-voertuigen die sinds 1 september 2019 zijn geproduceerd, zouden een dergelijke speaker hebben.

IJscowagen

De update laat gebruikers onder andere audio buiten de auto afspelen. Dit kan gedaan worden wanneer de auto stilstaat, rijdt, of wordt opgeroepen via de zogenoemde summon-modus (waarmee de auto op afstand kan worden bediend). Het geluid van de claxon kan zo via de externe luidspreker worden aangepast. Onder de standaard opties vallen bijvoorbeeld de muziek van een ijscowagen of het trompetgeschal van het bekende Mexicaanse volksliedje La Cucaracha. Verder kunnen gebruikers na de update de emmissions testing-modus (het ‘meten van het uitlaatgas’) buiten de auto gebruiken. Daarmee produceert de auto scheetgeluiden. Gebruikers hebben ook de mogelijkheid om maximaal vijf eigen geluiden toe te voegen via USB, zo schrijft Teslarati, het platform voor Tesla-fans.

De autofabrikant geeft in de beschrijving van de Boombox-functie aan dat gebruikers ‘eerst lokale wetgeving moeten raadplegen’ voordat ze de feature gebruiken. In de EU is het niet toegestaan om afwijkende geluiden te maken wanneer een elektrische auto op lage snelheid rijdt. Sinds juli 2019 zijn nieuwe elektrische auto’s in Europa verplicht om bij lage snelheden een kunstmatig geluid te produceren, maar dit geluid moet klinken als een traditionele verbrandingsmotor. Vanaf juli 2021 moeten alle elektrische auto’s een dergelijk systeem hebben.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.