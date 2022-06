Mercedes roept wereldwijd één miljoen auto's terug wegens mogelijke remproblemen

Het gaat om modellen van de reeksen SUV ML, GL en de luxe minivan Classe R, die werden geproduceerd tussen 2004 en 2015. ,,Corrosie van de rembekrachtiger kan er in het ergste geval toe leiden dat de verbinding tussen het rempedaal en het remsysteem stuk gaat’’, aldus de KBA. ,,De rem kan in dat geval stoppen met werken.’’

Een rembekrachtiger is een apparaat dat in een hydraulisch remsysteem is geïnstalleerd en dat de uitgeoefende kracht op de hoofdremcilinder verhoogt. In totaal worden wereldwijd 993.407 wagens teruggeroepen, waarvan zo'n 70.000 in Duitsland.