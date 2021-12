Mercedes van Hellen (55) beklad met nummer van Verstappen: 'Hoe triest is dit?’

beloning uitgeloofdEen auto van het merk Mercedes is afgelopen nacht in Tegelen (Limburg) beklad met 33, het nummer van Max Verstappen in de Formule 1. De eigenaar van de auto heeft aangifte gedaan van vandalisme en looft een beloning van 1000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de verdachten. ,,Dit zijn geen fans van Verstappen, dit zijn regelrechte vandalen”, briest Hellen Hendriks in gesprek met deze site.

Op de motorkap en portieren is met verf het nummer van de kersverse Nederlandse wereldkampioen aangebracht. Hendriks weet dan ook zeker dat de bekladding te maken heeft met de zinderende titelstrijd in de Formule 1, die Verstappen gisteren won van Lewis Hamilton van Mercedes. ,,Hoe triest ben je als je je boosheid tegen Mercedes op deze manier laat zien? Wat kunnen wij hier aan doen?”

Boycot Mercedes

Het Formule 1-team van Mercedes ligt in Nederland flink onder vuur, omdat ze overweegt in beroep te gaan tegen de uitspraken van de stewards na de Grote Prijs van Abu Dhabi. De Duitse renstal had twee protesten ingediend, maar die werden afgewezen door de stewards. Max Verstappen behield daardoor de wereldtitel.

,,Ik zie veel berichten voorbijkomen dat we Mercedes nu met z’n allen moeten boycotten”, zegt Hendriks. ,,Maar dat slaat toch helemaal nergens op? Wat verwachten de mensen nu: dat we onze Mercedes vanwege de commotie weg doen? Geen sprake van! Wij zijn fans van Verstappen, maar wij zijn supertrots op onze Mercedes!”

Aangifte

De aangebrachte verf is na een flinke poetsbeurt weer van de auto afgekomen. Toch heeft Hendriks bij de politie aangifte gedaan. ,,De laklaag is beschadigd en daarvoor zijn we niet verzekerd. Volgens de garage kost een nieuwe lak al gauw 3000 euro. Dat moeten we voor een groot deel uit eigen zak betalen. Vandaar dat we een geldbeloning van 1000 euro uitloven voor diegene die ons de dader kan aanwijzen.”

Hendriks en haar man zaten gisteravond juichend voor de televisie toen Verstappen als eerste over de finish scheurde. ,,Wij zijn de moeilijkste niet en kunnen heus wel tegen een geintje. We hadden er echt wel om kunnen lachen als er onder onze ruitenwisser een briefje met 33 was achtergelaten. Dat is nog met een knipoog. Maar dit... nee, dit is gewoon pure vernieling. We hopen dat de daders snel gepakt worden. Gelukkig zijn we een hechte buurt en houdt iedereen een oogje in het zeil.”

Prijsuitreiking

Verstappen rijdt volgend jaar in de Formule 1 overigens met het nummer 1 op zijn Red Bull-bolide. Als wereldkampioen heeft hij het recht om dat nummer te gebruiken.

De 24-jarige Nederlander rijdt sinds zijn entree in de Formule 1 met het nummer 33. Lewis Hamilton maakte de afgelopen seizoenen geen gebruik van de mogelijkheid om als wereldkampioen met het nummer 1 te rijden. De Brit liet zijn vaste nummer 44 op de Mercedes staan.

Verstappen zei vorige maand al graag de 1 op zijn Red Bull te laten zetten. ,,Absoluut, want hoe vaak krijg je die kans nou? En het is ook goed voor de merchandise.” In de webshop van Verstappen zijn nu al diverse artikelen te bestellen met de 1 erop en de tekst ‘World champion 2021 Max Verstappen’.

