Mes in dealernetwerk Peugeot, Citroën, Fiat en Opel: ‘Een bloedbad dreigt’

Autogigant Stellantis - moederbedrijf van bekende merken als Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep en Chrysler - gaat zijn Nederlandse dealernetwerk reorganiseren. Alle dealers hebben deze week een brief op de mat gekregen waarin staat dat hun verkoop- en distributiecontracten per 1 juni 2023 worden beëindigd.

Volgens Stellantis is het gehele dealernetwerk per 31 mei dit jaar opgezegd voor alle merken, die het bedrijf in ons land verkoopt: Peugeot, Citroën, Opel, DS Automobiles, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth en Fiat Professional. Er geldt een opzegtermijn van twee jaar. ,,In totaal gaat het om 71 dealercontractpartners”, laat het bedrijf weten. Deze dealers hebben circa 400 vestigingen in ons land. Ook in andere Europese landen zijn alle dealercontracten beëindigd, zoals in België.

Aanleiding voor de aanstaande sanering is de overgang naar elektrische auto’s en de steeds strengere milieueisen, stelt Stellantis. Het conglomeraat ontstond begin dit jaar als gevolg van een fusie tussen Groupe PSA (onder andere Peugeot, Citroën, Opel) en FCA Automobiles (Fiat, Chrysler). ,,De veranderingen op het gebied van milieu en regelgeving zijn van invloed op het distributiemodel van de auto-industrie, waarbij de modellen van de merken richting elektrificatie worden geleid”, laat het Nederlandse hoofdkantoor weten.

Niet uit de lucht vallen

Volledig scherm Het logo van Stellantis bij één van de fabrieken, hier in Turijn. © REUTERS Meer concreet moet 98 procent van de Stellantis-modellen in 2025 elektrisch aangedreven zijn. Vijf jaar later moet dat voor alle modellen gelden. Een andere reden is dat ook auto's steeds vaker online worden gekocht, aldus Stellantis. Een strategie waarmee Tesla al langer scoort. Deze online verkooptrajecten ‘hebben de aankoop- en consumptiepatronen van klanten veranderd.’



Volgens de Bovag komt het besluit van Stellantis bepaald niet uit de lucht vallen. ,,De geruchten gingen al langer”, zegt woordvoerder Tom Huyskens. ,,FCA en PSA zijn niet voor niets gefuseerd. Dat doe je alleen als je kosten denkt te besparen. En door het samengaan kwamen negen bekende merken onder één paraplu. Er is daardoor nu overlap in het dealernetwerk.”

Kleine dealer dupe

AD-autojournalist Niek Schenk verwacht dat andere autobouwers het voorbeeld van Stellantis zullen volgen. ,,Dit is nog maar het begin. Steeds meer fabrikanten willen ook zelf uitsluitend online gaan verkopen, zoals Volvo binnenkort met zijn C40. Uiteindelijk zal dit tot een bloedbad bij de Nederlandse autodealers leiden.”

Met name kleinere dealers zullen daarbij het slachtoffer worden, denkt BOVAG. ,,Het aantal dealers daalt al jaren”, stelt woordvoerder Huyskens. ,,Enerzijds zijn er grote spelers als Van Mossel die dealers kopen en steeds meer merken aanbieden. Anderzijds zeggen de autofabrikanten contracten op en stellen ze steeds hogere eisen aan dealers. Die moeten fors investeren in hun pand en aan allerlei regels voldoen. Die trend is al tien tot vijftien jaar terug ingezet.”

Bij Stellantis zal het niet anders gaan, vermoed brancheclub Bovag. De 71 dealers die een contract hebben bezitten ruim 400 vestigingen in ons land. Opel beschikt met 115 locaties de meeste filialen, daarna volgen Peugeot (115) en Citroën (107). Een kleiner merk als Alfa Romea is in 32 vestigingen te koop en Maserati slechts op 3 locaties.

Bovag zegt Stellantis-dealers met raad en daad bij te staan. ,,Zodra zij dat verzoeken, gaan wij de opzegbrief bestuderen. Is die juridisch in orde, is de opzegtermijn redelijk en billijk? Want wat als je als dealer net miljoenen hebt geïnvesteerd in een nieuw pand en Stellantis nu je contract opzegt? Dat zou heel onredelijk zijn.”

Buurtgarage verdwijnt

Autojournalist Schenk wijst op een andere reden dat er dealers gaan verdwijnen: elektrische auto’s vergen substantieel minder periodiek onderhoud. In de motor zitten veel minder onderdelen. Hij vreest dat de consument uiteindelijk de dupe wordt. ,,Gevolg is dat de consument niet meer in de buurt naar de garage kan. Bij problemen met je auto ben je dan in de aap gelogeerd.”

De coronacrisis heeft de binding tussen dealers en klanten afgelopen jaar al geërodeerd, stelt de autojournalist. ,,Showrooms waren hierdoor gesloten en de branche zette vol in op proefritten aan huis. Het lekker rondneuzen bij een dealer was er zo niet bij.”

Autoreus

Stellantis is sinds de fusie de vierde autobouwer ter wereld, alleen Volkswagen, Toyota en Renault-Nissan zijn groter. De naam is afgeleid van het Latijnse werkwoord ‘stello’ dat ‘verlichten met sterren’ betekent. Het bedrijf maakt jaarlijks bijna 6 miljoen auto’s, telt een jaaromzet van ruim 183 miljard euro en heeft 400.000 werknemers. Het hoofdkantoor van de nieuwe megacombinatie is in Amsterdam gevestigd.

