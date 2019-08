Met de S van ‘soeverein’: de nieuwe Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid

Rij-impressieGrote, gulzige SUV’s hebben een negatief imago. Toch is de nieuwe Cayenne Turbo S E-Hybrid volgens Porsche prima te verkopen. Hij heeft 680 pk, 900 Nm koppel en een verbruik van slechts 1 op 27. Althans, in theorie.

Tijdens de persintroductie van de Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid was kortstondig een stuk driebaanssnelweg vrij en dat is voor de spierballen-SUV uit Zuffenhausen genoeg om angstaanjagende snelheden te bereiken. Bij 302 km/u op de digitale meter haalde ik mijn voet van het gaspedaal, maar de Cayenne Turbo S E-Hybrid wilde overduidelijk nog harder. Een begrenzer heeft de Porsche niet. Ik had die wel: het verkeer dat in de verte opdoemde.

Nou moet ik eerlijk toegeven dat ik de streep op mijn loodjeslijst alweer heb uitgegumd. Helaas! Want de specificaties van de Cayenne Turbo S E-Hybrid zijn onverbiddelijk: het topmodel van de Cayenne-reeks heeft een officiële topsnelheid van ‘niet meer dan’ 295 km/u. Dat ik een hoger getal op het instrumentarium heb gezien, heeft waarschijnlijk met de teller-afwijking te maken. Ach, wat maakt het ook uit. Krankzinnige snelheden en misselijkmakende acceleratietijden staan leuk in de folder en doen het goed op feestjes, maar hebben in de praktijk geen enkel nut. Ook niet in Duitsland, waar de Autobahn zonder snelheidslimiet steeds meer criticasters kent.

Zwaargewicht

Bestempel ik de Cayenne Turbo S E-Hybrid daarmee als overbodig? Een beetje wel natuurlijk. Maar toch gaat het liefhebbershart enthousiaster kloppen van de uitzinnige plug-in hybride. Want je kunt eigenlijk alleen maar waardering opbrengen voor het werk van de Porsche-ingenieurs, die van een 2490 kilogram wegende SUV een verbazingwekkend strak sturende auto hebben gemaakt. Begrijp me niet verkeerd: je voelt het hoge wagengewicht absoluut doordrukken in bochten en bij rem-acties, maar niet zo erg als je zou verwachten. Vierwielbesturing is optioneel en vergroot de wendbaarheid nog meer. Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) - dat standaard is - zorgt er actief voor dat de carrosserie niet of nauwelijks rolt.

Achter de 21 inch lichtmetalen wielen van de Cayenne Turbo S E-Hybrid schuilen uit de kluiten gewassen remschijven. Ze zijn niet van staal, maar van een lichtgewicht koolstof-keramisch materiaal dat minder snel slijt, veel beter tegen hitte kan en dus bij intensief gebruik (zoals op het circuit) geen remkracht verliest. Porsche Active Suspension Management (PASM) past continu de hardheid van de luchtvering aan de staat van het wegdek en de rijstijl van de bestuurder aan. De luchtvering zelf heeft zes rijhoogtes, waarbij de allerlaagste pas boven de 210 km/u wordt ingeschakeld voor een zo groot mogelijke stabiliteit en een zo laag mogelijke weerstand.

Elektrisch

Op papier is de Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid overigens een waar zuinigheidswonder, met een officieel verbruik van 1 op 27. Dat te optimistische cijfer is het resultaat van de WLTP-testcyclus, waarmee wordt gemeten hoe spaarzaam (of niet) een auto met brandstof omspringt. Omdat de Cayenne Turbo S E-Hybrid een plug-in hybride is, telt ook zijn volledig elektrische actieradius van 40 kilometer mee. En dat compenseert deels de dorst van zijn 4,0 liter biturbo V8. Waar de bedenkers van de WLTP-methode uiteraard geen rekening mee hebben gehouden, is dat een bestuurder zich onmogelijk kan beheersen als hij een vermogen van 680 pk en 900 Nm koppel onder zijn rechtervoet heeft.

Die aandrijfkrachten - afkomstig uit eerdergenoemde achtcilinder en een elektromotor - gaan via een achttraps automaat met dubbele koppeling naar alle vier wielen. Wie de launch control van de Cayenne Turbo S E-Hybrid gebruikt, zal precies 3,8 seconden later de naald van de snelheidsmeter langs 100 km/u zien vliegen. En dat betekent dat de gezette SUV net zo snel is als een Ferrari F50, Lexus LFA of Pagani Zonda C12 S. Een stuk bruikbaarder zijn vanzelfsprekend de tussen-acceleraties, waarop de Cayenne Turbo S E-Hybrid watervlug is. Een noodzakelijke optie is de sportuitlaat, die de almachtige V8 voorin net wat dieper laat gorgelen.

Interieur

De gemiddelde autokoper moet de Cayenne Coupé en Cayenne naast elkaar zien om ze van elkaar te kunnen onderscheiden. Ook in het interieur zijn beide varianten gelijk. Porsche voorziet zijn grootste SUV van een prachtig dashboard, dat is opgetrokken uit top-materialen. De digitale cockpit en het infotainment laten zich intuïtief bedienen. Waar we moeilijk aan kunnen wennen, zijn de ‘knoppen’ op de middenconsole. Die kun je niet voelen, dus moet je even je ogen van de weg halen om je vinger te plaatsen.

Zoals het een top-Porsche betaamt is de Cayenne Turbo S E-Hybrid voorzien van een schier oneindige lijst met elektronische comfort- en veiligheidssystemen. De zitpositie is voor het gevoel hoger dan in bijvoorbeeld een Maserati Levante Trofeo, die de Porsche wat rijeigenschappen betreft naar de kroon steekt. Toch blijft de Cayenne Turbo S E-Hybrid stevig in het zadel. Soeverein in zijn segment.

