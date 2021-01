Met deze Batmobile mag je gewoon naar de supermarkt

Batmobile scheurt door Europa: steenrijke Arabier waant zich een superheld

4 juli Weggebruikers op de A16 bij Breda, wandelaars op de Kop van Zuid in Rotterdam en toeristen in Brussel hebben zich afgelopen weekend kunnen vergapen aan een heuse Batmobile. Batman zelf zit er overigens niet in. De opvallende wagen is naar verluidt van een steenrijke man uit Saoedi-Arabië.