Met deze ‘fiets’ mag je zelfs de snelweg op

De testredactie van het Duitse Auto-Medienportal kon zijn lol niet op. ‘We hebben het gezicht van de vrachtwagenchauffeur niet gezien toen we hem op de snelweg al fietsend inhaalden”, schrijven ze. ,,Maar de lol was er niet minder om.” De verbazing bij de trucker is niet moeilijk voor te voorstellen, want wie zou zich niet in de ogen wrijven wanneer hij op de snelweg wordt ingehaald door iemand die 'm flink doortrappend voorbijschiet?