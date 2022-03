Met deze sportief bedoelde coupé spoelt Skoda de letters RS door het afvoerputje

Fans van Skoda kennen ze nog wel en zelfs bij autoliefhebbers doen ze misschien nog een belletje rinkelen: de RS-modellen van het Tsjechische merk. De toevoeging RS werd in 1974 voor het eerst gebruikt bij twee rallyprototypen: de Skoda 180 RS en 200 RS. Hieruit ontstond in 1975 de Skoda 130 RS, die ook wel bekend stond als ‘de Porsche van het Oosten’. Met deze sportcoupé behaalde Skoda in 1977 twee klasse-overwinningen tijdens de legendarische Monte Carlo Rally en de Acropolis Rally.

Octavia RS

In 2000 introduceerde Skoda de Octavia RS, het eerste RS-serieproductiemodel. Een sportieve gezinsauto, die in zijn meest recente uitvoering 245 pk sterk was. Daarom is het misschien voor te stellen dat Skoda dacht voor de nieuwe, compleet elektrische Enyaq coupé opnieuw de letters RS uit de kast te kunnen trekken. Immers: dit elektrische model is 300 pk sterk en ziet er met zijn geprononceerde wielkasten, relatief lage ramen en grote, sportieve wielen uit als een volleerd racer.

Helaas voor Skoda heeft de concurrentie echter snellere en sportievere modellen in het gamma, zonder dat het daarvoor een RS-achtige toevoeging hoefde in te zetten. Modellen als de Kia EV6 en de Tesla Model 3 staan weliswaar niet bekend als volbloed racers, maar ze hebben in hun sterkste uitvoering wel ruim 100 pk meer en hellen door hun lagere carrosserie minder over in de bochten, waardoor ze sportiever aanvoelen. De Skoda doet dat - ondanks zijn RS-badge - niet. En met een topsnelheid van 180 kilometer per uur verdien je de letters RS in onze ogen ook niet. Want je staat toch een beetje voor joker als je met je RS in Duitsland 180 rijdt en vervolgens met 233 km/u wordt ingehaald door een Tesla Model 3.

Basismodel

Even terug naar het basismodel: de Enyaq coupé is de sportief ogende uitvoering van de Enyaq. De verschillen met de ‘gewone’ Enyaq zijn klein, want feitelijk zijn beide auto's compleet identiek tot aan de achterdeur. Vanaf daar begint de daklijn bij de coupé te zakken, voor een meer elegante en sportieve uitstraling. De hoofdruimte achterin heeft er nauwelijks onder te leiden, want ook inzittenden met een lengte tot 1,90 meter kunnen hier zitten zonder hun hoofd te stoten. Wel kun je je afvragen in hoeverre de Enyaq een echte coupé is. Feitelijk is het namelijk een liftback met zijn omhoog openende achterklep. Ook heeft een coupé formeel slechts twee deuren, maar daar zal verder niemand over vallen.

Dat is mogelijk een ander verhaal bij het uit drie delen bestaande zonnescherm. Wie zich wil beschermen tegen overdadig zonlicht dat door het glazen dak naar binnen valt, moet uitstappen, de achterklep openen en onder de hoedenplank een scherm vandaan trekken. Dat moet je vervolgens uitklappen en handmatig aan de voor- en achterzijde tussen de hemel en het glazen dak frommelen. Bij de concurrentie doe je dit door op een knop te drukken, maar bij Skoda moet je eerst op je voorstoel knielen om de voorzijde erin te schuiven en vervolgens doe je hetzelfde op de achterbank. Het is nou niet direct een voorbeeld van ‘Simply Clever’.

Crystal Face

De basisuitvoering, de Enyaq Coupé iV 60, beschikt over een 62 kWh accupakket in combinatie met een 132 kW sterke elektromotor en achterwielaandrijving. Vervolgens is er de iV 80 met een 82 kWh accupakket en een 150 kW sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft. De iV 80x heeft hetzelfde accupakket, maar dankzij een extra elektromotor op de vooras is deze uitvoering 195 kW sterk en heeft hij vierwielaandrijving. De topsnelheid van al deze versies is begrensd op 160 km/u en alle modellen zijn geschikt voor snelladen: maximaal 120 kW voor de versies met achterwielaandrijving en 135 kW voor de uitvoeringen met vierwielaandrijving. Zo is de 82 kWh batterij van de Enyaq coupé iV 80 in slechts 29 minuten op te laden van 10 tot 80 procent.

Meest opvallende feature van de coupé is zijn optionele ‘Crystal Face’, waarmee de voorzijde een hightech uitstraling krijgt. Het uiterlijk van de auto is verder dik in orde en ook heb je in deze coupé geen gebrek aan bagageruimte. Met de achterbank in gebruik heeft de bagageruimte al een inhoud van 570 liter. Door de bank neer te klappen is dit te vergroten tot 1.610 liter. Met de optionele ‘virtual pedal’ opent de achterklep automatisch na een voetbeweging. De achterwielaangedreven versies van de coupé mogen aanhangers met een gewicht tot 1.000 kilogram trekken. De uitvoeringen met vierwielaandrijving kunnen zelfs 1.200 kilogram aan. Het interieur kennen we van de standaard Enyaq. Het is ruim, modern, digitaal en connected.

Mamba Green

De Enyaq Coupé RS iV is extra sportief dankzij een systeemvermogen van 220 kW, een maximaal koppel van 460 Nm, vierwielaandrijving en een verlaagd onderstel. Hij accelereert in slechts 6,5 seconden van 0-100 km/u en de topsnelheid is begrensd op 180 km/u. Het 82 kWh accupakket is goed voor een actieradius van ruim 500 kilometer. Dankzij de 135 kW laadmogelijkheid duurt het slechts 36 minuten om het accupakket van 10-80 procent op te laden. Het Crystal Face front is hier standaard en de RS is als enige Enyaq Coupé iV leverbaar in de spectaculaire kleur Mamba Green.

Ook het RS Lounge interieur ademt sportiviteit met bekleding in stof en alcantara, stiksels in de kleur lime en zwarte hemelbekleding. Het met leer beklede driespaaks sportstuur is multifunctioneel en is voorzien van paddles voor energieterugwinning . Ook kun je op het stuur kiezen voor een van de vijf rijprogramma’s van Driving Mode Select. Helaas is de rijervaring van de RS nauwelijks anders dan die van het standaard model. En daarmee voelt ook de RS te zwaar aan om te spreken van een sportief rijgedrag. Wat op het eerste gezicht ook bizar klinkt, is de toepassing van trommelremmen achter. Niet iets wat je direct verwacht bij een RS. Maar omdat je de remmen bij een EV nauwelijks gebruikt en de achterremmen al bijna helemaal niet, gaan remschijven in de praktijk snel roesten. Dat leidt na verloop van tijd tot veel extra onderhoud, dus die keuze snappen we dan nog wel.

Vanaf € 58.990

Daar waar andere EV's door een uitgekiend onderstel vaak veel minder zwaar aanvoelen dan je op basis van hun gewicht zou verwachten, laten de kilo's zich in deze RS helaas wel goed voelen. Niet alleen in de bochten, maar ook op wegen met een minder dan biljartlakenvlak oppervlak. Het onderstel voelt te elastiekerig, ondanks dat er lichte aanpassingen zijn gedaan ten opzichte van het standaardmodel. Ook voelen de remmen niet al te bijterig en vertrouwenwekkend aan. In de sportstand biedt de besturing iets meer gevoel, maar dat was het dan ook wel.

Waarschijnlijk heeft Skoda van de VW-groep te horen gekregen dat ze niet een écht snelle en sportieve uitvoering van de Enyaq mogen maken, anders hadden ze waarschijnlijk nooit de RS-badge te grabbel gegooid met deze toch wat teleurstellende snelste uitvoering van de Enyaq Coupé. De Enyaq Coupé RS iV is te koop vanaf € 58.990. De prijzen van de overige uitvoeringen worden in een later stadium bekendgemaakt.