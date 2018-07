Met deze tips houd je de hitte uit de auto

In een verhitte auto nemen de prestaties en alertheid van een bestuurder snel af. Uit onderzoek is gebleken: stijgt de temperatuur in het interieur van 22 naar 37 graden, dan neemt het ongevalsrisico met 30 procent toe. In de brandende zon kan het interieur van een auto gemakkelijk temperaturen van meer dan 60 graden Celcius bereiken. UV- en infraroodstraling spelen hierbij een belangrijke rol. Laat daarom in de zomerzon nooit kinderen of honden achter in de auto.

1 Parkeer liefst onder bomen of in de schaduw van een gebouw. Is schaduw niet voorhanden, parkeer dan de auto met zijn achterkant richting de zon. Vooral het platte dashboardoppervlak kan namelijk tot extreme temperaturen opwarmen. Daarom helpt ook zo’n reflecterend, zilverkleurig schild achter de voorruit nog steeds: ideaal om de hitte buiten te houden.

2 Tref je de geparkeerde auto met een verhit interieur aan? Zet dan eerst alle ramen (of desnoods ook de deuren) open om de warme lucht naar buiten te laten ontsnappen. Vervolgens na de start de ramen dicht en de eerste kilometers met de airco op maximale blaaskracht rijden. Schakel daarbij eerst ook de interne recirculatie in, want hierdoor zal het interieur nog sneller afkoelen. Pas na een minuut of vijf weer de toevoer van de buitenlucht openstellen. Houd in elk geval de achterste zijramen het langst open, want die zorgen ervoor dat de rijwind de hitte uit de auto kan wegzuigen.