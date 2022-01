Met dit monster op wielen gaat de Duitse politie terroristen te lijf

Ze wegen 12.500 kilo per stuk, hebben een 6,9 liter zware dieselmotor aan boord die 340 pk sterk is en binnen is plek voor maar liefst elf personen. Er is keuze uit halfautomatische en volautomatische transmissies en met zijn topsnelheid van 100 kilometer per uur en actieradius van 800 kilometer, is dit politievoertuig overal snel inzetbaar.

Volledig scherm De Survivor R van het Duitse leger. © Rheinmetall

Het speciale voertuig staat op een vierwiel-aangedreven vrachtwagenchassis van MAN en Rheinmetall vervaardigt de gepantserde carrosserie. De Survivor R vervangt het vorige model dat 35 jaar geleden werd geïntroduceerd. In eerste instantie worden twee testvoertuigen geleverd, waarna aan de hand daarvan de uiteindelijke definitieve configuratie wordt bepaald.

Uitrusting is geheim

De levering van de serievoertuigen moet in 2023 beginnen en in 2026 zijn voltooid. De fabrikant Rheinmetall neemt ook het onderhoud, de reparatie en de logistieke ondersteuning van de gepantserde personeelswagen voor haar rekening. Hoe deze Duitse ‘ME-busjes’ er precies uit gaan zien qua uitrusting is geheim. Wel kunnen bijvoorbeeld verstevigingen worden geleverd voor de ruiten en dankzij de extra verwarming en airconditioning zijn de voertuigen het hele jaar door comfortabel.

Volledig scherm De Survivor R van het Duitse leger. © Rheinmetall

Onder de extra's vallen een speciale ram om gebouwen binnen te rijden, zoeklichten die ook op infrarood werken, mist- en irriterende gassystemen of een extreem krachtige lier. Beschermende ventilatie tegen nucleaire, biologische en chemische gassen is ook beschikbaar. Voor gericht gebruik tegen onbemande drones is er zelfs de speciale versie Survivor R C-UAS.

Minimaal 500.000 euro per stuk

De prijs van het voertuig is sterk afhankelijk van de apparatuur, configuratie, het aantal units en aanvullende diensten als service- en onderhoudscontracten en dus wil Rheinmetall daarover geen informatie geven. In een eerdere Survivor-order van de deelstaat Berlijn was er sprake van zo’n 500.000 euro per voertuig, dus dat bedrag kan veilig als ondergrens worden beschouwd.

