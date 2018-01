Michel Vaillant, op papier de snelste man ter wereld, wordt 60

In de wereld van de stripverhalen zijn de avonturen van autocoureur Michel Vaillant een bijzonder verschijnsel. De verhaallijn is voorspelbaar, de dialogen zijn matig en het uitlaatgehuil van voortrazende bolides wordt grafisch weergegeven in chocoladeletters. VROOAP!, VROOAR! en ROOARR! Dit jaar wordt de stripheld 60.

Michel Vaillant geldt nog altijd als één van de populairste Europese strips aller tijden. De reeks ontstond zestig jaar geleden in het stripweekblad Kuifje, en loopt een halve eeuw, meer dan zeventig albums en ruim twintig miljoen verkochte exemplaren later nog altijd. De uit het Franse Nantes afkomstige bedenker Jean Graton - 94 jaar maar nog steeds bijzonder monter - heeft zijn reeks al wel een tijdje in handen gegeven van zijn zoon Philippe, maar Michel Vaillant heeft nog niets aan populariteit ingeboet. De reeks speelt zich dan ook volledig af in de wereld van de autosport, en omdat Michel Vaillant en zijn vriend Steve Warson het in hun avonturen steeds opnemen tegen bestaande coureurs, is de serie meteen ook te lezen als een geschiedenis van de autosport tijdens de voorbije vijftig jaar.

Research

De strips wordt gekenmerkt door de wijze waarop Jean Graton er in slaagt beweging te suggereren door gebruik te maken van klanknabootsingen, maar ook door de uitvoerige wijze waarop hij zich documenteert. “In het begin was dat niet nodig", aldus Graton. Ik verzon circuits en coureurs, tot ik op een bepaald moment besloot om Michel Vaillant aan echte wedstrijden deel te laten nemen. Hij racete tegen bestaande coureurs die met auto’s van bestaande merken reden, op bestaande circuits. Dat was natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Ik moest ter plaatse gaan, foto’s nemen, met de rijders en de technici praten, om het zo veel mogelijk te laten kloppen. Vanaf dat moment heb ik me voor de avonturen van Michel Vaillant altijd op research gebaseerd.”

Volledig scherm Michel Vailant in de woestijn © Dupuis 2017

Decennialang was Jean Graton kind aan huis op de circuits. Met een camera legde hij het ‘circuitmeubilair’ als reclameteksten, vangrails, garageboxen, wedstrijdtorens en tribunes vast als uitgangspunt voor een zo natuurgetrouw mogelijke weergave van het spektakel. Mannen als Jacky Ickx zijn nog altijd bevriend met de tekenaar en ook Alain Prost en Ayrton Senna werden maar al te graag in een gastrol opgenomen in de strip, vooral ook omdat de teams en merken realistisch werden geschetst.

De in Frankrijk geboren Graton (Nantes, 1933) bezocht als tienjarige met zijn ouders de beroemde 24-uursrace van Le Mans zodat het geen verbazing wekt dat juist die wedstrijd vaak figureert in zijn werk. De oorlog dwarsboomde Gratons plannen om te studeren voor industrieel ontwerper. Hij vestigde zich in 1947 in Brussel „met slechts een potlood op zak en een koffer vol ambitie”, zoals hij het omschreef in een speciale uitgave ter gelegenheid van het twintigste jubileum van zijn boeken. In de ‘hoofdstad van de strip’ vond hij werk als tekenaar bij gerenommeerde uitgaven als Robbedoes en Kuifje. Hij specialiseerde zich in sport en automobielen.

Volledig scherm 24 uren van Le Mans © Dupuis 2017

Buurjongens

Voor een eigen signatuur kreeg hij de kans doordat de uitgever een held wilde die een tijdje mee zou kunnen, wat de verkopen zou bevorderen. Op een zondagochtend zag Graton zijn buurman samen met zijn zoons vertrekken om een motorcross te gaan rijden. De buurjongens droegen de namen Michel en Jean-Pierre: pasklare namen voor Gratons hoofdpersonen. Vijf korte verhaaltjes van vier pagina’s verschenen 1957 in Kuifje. In 1958 volgde het eerste Michel Vaillant-verhaal: De Grote Match.

Enzo Ferrari

De fantasie van de tekenaar/auteur was onuitputtelijk. Zijn lezers zagen Vaillant evolueren als coureur, terwijl hij in de beste traditie van de strip nauwelijks ouder werd. Alle aspecten van de autosport komen aan bod in verhalen met titels als De gemaskerde racer, Nummer 13 aan de start, Olie op de renbaan, Het noodlot, De vervloekte safari of Het helse circus. Vaillant werd beroemd. Er waren zelfs toeschouwers die hem tijdens de 24 uursrace in Le Mans wilden opzoeken. Sleutelfiguren uit de autowereld, zoals Enzo Ferrari en Henry Ford II, toonden hun waardering voor Michel Vaillant in de genoemde jubileumuitgave. Na een geschil met de uitgever in 1981 gaf Graton zijn werk voortaan zelf uit.

Vaillant wordt ouder

Tot Volume 56 was Graton exclusief verantwoordelijk voor de inhoud, met de hulp van tekenaars die verantwoordelijk zijn voor auto's en achtergronden. Toen bracht hij als gevolg van gezondheidsproblemen zijn zoon Philippe als mede-auteur in de zaak. Philippe werkte verder tot en met band 70, daarna was er een pauze van enkele jaren. Vanaf 2012 kwam aan het lange wachten van de fans een eind. Philippe zette de traditie voort met een nieuw team In tegenstelling tot de Trans-Atlantische superhelden wordt ook Michel Vaillant ouder. Hij heeft nu een gezin en een zoon die in zijn race-overalls glijdt.

Seat Vaillante