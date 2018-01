Mijlpaal voor elektro-auto's: snelweg laadt auto's op via zonne-energie

Inductie

Dit stuk zonneweg op de zuidelijke ring rond de stad Jinan moet elektriciteit opwekken voor de verlichting, verkeersborden en het automatische ontdooisysteem in geval van vrieskou. Onder het wegdek bevinden zich tevens inductiespoelen. Op termijn moet het mogelijk zijn om via inductie elektrisch aangedreven voertuigen op te laden die over de weg rijden.

Gestolen

Volgens China rijdt de weg hetzelfde als een standaard snelweg en is de remweg maar fractioneel langer. Kritiek is er ook. De weg zou te duur zijn en de opbrengst met 1 gigawatt per jaar niet voldoende, maar daar is kennelijk niet iedereen het mee eens. Drie dagen na opening van de nieuwe weg, werd een stuk van 15 bij 185 centimeter gestolen, op zeer vakkundige wijze. Kennelijk zijn er meer mensen die geloven in de toekomst van slimme snelwegen.