Miljardair Wolfgang Porsche (79) gaat scheiden omdat zijn vrouw dementie heeft

Claudia werkte vroeger als adviseur bij de Duitse regering. Sinds de dementie bij haar werd vastgesteld, kan ze 24 uur per dag rekenen op de hulp van vier verzorgers. Sinds enkele maanden is ze echter niet meer in staat om zelfstandig te bewegen. Haar geheugen gaat ook pijlsnel achteruit, zo meldt de Britse krant The Times.

Wolfgang en Claudia leerden elkaar kennen in 2007. Vier jaar geleden stapten ze nog in het huwelijksbootje, maar dat geluk zou dus niet lang duren. Een woordvoerder van het bedrijf bevestigde deze week dat Porsche een scheiding aanspande tegen Claudia, die jarenlang als lerares voor de klas stond.

Volledig scherm Claudia en Wolfgang Porsche maakten in 2020 hun opwachting op het festival van Salzburg. © Getty Images

Ferdinand Porsche, de grootvader van Wolfgang, ontwierp de Volkswagen Kever, terwijl zijn oudere broer - ook Ferdinand genaamd, maar met als bijnaam Butzi - aan de basis stond van het ontwerp van de iconische Porsche 911 sportwagen. Hij richtte in de jaren zeventig Porsche Design op, een ontwerpstudio die allerlei producten maakt, variërend van zonnebrillen tot jachten. Wolfgang Porsche is grootaandeelhouder van Porsche. De familie Porsche zou een vermogen van 20 miljard euro hebben.

Porsche SE, de holdingmaatschappij van de Porsche-familie, bezit ook meer dan 50 procent van de stemrechten bij Volkswagen. Wolfgang Porsche is van plan om in mei een herverkiezing aan te vragen voor de raad van commissarissen van Volkswagen, ondanks dat hij volgens interne regels te oud is.

Opvallend liefdesleven

Wolfgang brengt intussen heel wat tijd door met zijn jongere vriendin Gabriela zu Leiningen (59). Hij kende het ex-model al veel langer, maar nu is er ook sprake van romantiek. Volgens sommige bronnen wonen de twee zelfs al samen. In januari zou het stel opgemerkt zijn terwijl de twee genoten van een vakantie op de Malediven.

Gabriela heeft zelf ook al een opvallend liefdesleven achter de rug. In 1991 trouwde ze met prins Karl-Emich zu Leiningen, een zelfverklaarde erfgenaam van het huis Romanov. Ze kregen een dochter, maar in 1998 kwam er een einde aan het sprookje. In datzelfde jaar trouwde ze met Karim Aga Khan IV. Naast haar tweede naam Inaara Aga Khan hield ze aan dat huwelijk naar verluidt 50 miljoen pond en een zoon over. De scheiding, die maar liefst tien jaar duurde, zou uiteindelijk in 2014 uitgesproken worden.

Volledig scherm Gabriela zu Leiningen. © Getty Images

Corinna Schumacher

Voor veel Duitsers is Wolfgang de gebeten hond omdat hij zijn echtgenote op die hoge leeftijd nog in de steek laat. Zijn situatie wordt vergeleken met die van Corinna Schumacher. Zij blijft wel aan de zijde van haar man Michael staan, nadat de Formule 1-kampioen zwaar hersenletsel had opgelopen bij een skiongeval. Anderen wijzen er echter op dat het dankzij Porsche is dat Claudia nog zo’n goede verzorging krijgt.

