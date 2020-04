Minder auto-ongelukken door corona. Maar een goedkopere autoverzekering? Vergeet het maar!

Nu veel automobilisten niet zo vaak op de weg zitten, gebeuren er minder ongelukken in Nederland. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is het aantal verkeersongevallen in ons land zelfs met de helft afgenomen, zo blijkt uit de statistieken van onder meer de politie, het Verbond van Verzekeraars en verkeersadviesbureau VIA. Bovendien krijgen autoschadebedrijven momenteel zo’n 20 procent minder schademeldingen binnen in vergelijking met de periode vóór de ingrijpende coronamaatregelen.

Deze cijfers zorgen er voor dat verzekeringsmaatschappijen minder geld hoeven uit te keren naar aanleiding van ingediende schadeclaims. Dan zou je misschien erop kunnen hopen dat de verzekeringspremies ook naar beneden gaan. ,,Dat is op het eerste gezicht inderdaad een logische gedachte, maar in de praktijk zien we op dit moment nog geen maatschappijen die hun premies definitief naar beneden bijstellen’’, verklaart Jim van Soest van Independer. ,,Dat heeft te maken met het feit dat premies zijn gebaseerd op risicoanalyses over een langere periode. Verzekeraars baseren hun prijzen op jaren, niet op maanden. Heel cru gezegd kan je stellen dat de huidige coronacrisis nog te kort duurt om echt dalingen te veroorzaken in autopremies.’’

Quote Verzeke­raars baseren hun prijzen op jaren, niet op maanden Jim van Soest (Independer)

De voorzitter van het Verbond van Verzekeraars Richard Weurding geeft eenzelfde verklaring: ,,Andersom gebeurt in principe hetzelfde. Als er een paar keer een flinke storm over Nederland raast, waardoor er meer schades dan gewoonlijk gemeld worden, gaan de premies ook niet ineens drastisch omhoog. Verzekeraars bepalen helemaal zelf of ze hun premies aanpassen, maar op dit moment is het nog te vroeg om te voorspellen wat er gaat gebeuren.”

Overigens wist deze site begin dit jaar nog te melden dat veel mensen juist te maken kregen met een flink hogere premie.

Volledig scherm 'Na een paar flinke stormen gaat de autopremie ook niet ineens omhoog'. © Rob Engelaar

‘Slimme acties’

Toch zijn er wel al partijen die lagere premies aankondigen vanwege de coronacrisis. Zo verlaagt verzekeraar Promovendum de tarieven, al is het vooralsnog voor slechts twee maanden. Jim van Soest: ,,Dat soort acties zie ik vooral als een goede inhaker op de actualiteit, maar vooralsnog is het de vraag welke effecten corona op lange termijn zal hebben. Op dit moment zien we nog nauwelijks dat andere verzekeringsmaatschappijen met soortgelijke ingrepen komen, maar dat kan anders worden als de crisis bijvoorbeeld langer dan zes maanden duurt.”

Wel merkt Van Soest dat verzekeraars meedenken met consumenten die gevolgen merken van de coronamaatregelen. ,,Zo staan diverse maatschappijen het toe om bijvoorbeeld maaltijden rond te brengen met een particulier verzekerde auto. Normaal gesproken wordt dat gezien als een zakelijke activiteit en is de auto niet verzekerd, maar nu moet je bij bijvoorbeeld ASR en Klaverblad alleen even doorgeven dat je je auto voor dat soort dingen gebruikt. Ook bij betalingsproblemen is dit soort bedrijven wat coulanter dan normaal.”

Volledig scherm Bijna lege snelwegen in Nederland: heeft thuiswerken een lange-termijneffect? © GinoPress B.V.

Lange termijn

,,Voor de langere termijn verwacht ik wel wat veranderingen”, vervolgt Van Soest. ,,Stel je voor dat de huidige ervaringen ervoor zorgen dat we straks massaal meer thuis blijven werken. Dan zal de schadelast ook langdurig lager blijven en dan kunnen we op de langere termijn wel de premieverhogingen tegen het licht houden.”

Van Soest raadt automobilisten bovendien aan om het aantal gereden kilometers bij te houden. ,,De hoeveelheid kilometers die je rijdt, bepaalt voor een deel de premie die je betaalt. Wie over een langere periode minder gaat rijden, kan dat doorgeven aan de verzekeringsmaatschappij en dat kan wel geld schelen. Al zal dat eerder om euro’s gaan dan om tientjes…”