Minister Harbers: 'Automobilisten die weinig rijden, gaan er met rekeningrijden op vooruit’

1. Waarom nemen jullie de motorrijtuigenbelasting en de benzineaccijnzen op de schop?

CDA-bewindsman Van Rij: ,,Automobilisten kiezen steeds vaker voor een elektrische auto. En dat is maar goed ook, want we stimuleren dit als kabinet, vanwege het klimaat. Maar het betekent wel dat de overheidsinkomsten van autobelastingen op termijn teruglopen, met name door teruglopende inkomsten uit de brandstofaccijnzen. Daar halen we dit jaar zo’n 14 miljard euro mee op. Willen we deze overheidsinkomsten op peil houden, dan moeten we een nieuw en toekomstbestendig systeem invoeren. Straks betalen alle automobilisten, ook de elektrische rijders, weer belasting afhankelijk van hoeveel ze de weg op gaan. Zo kunnen ook in de toekomst publieke voorzieningen worden betaald, zoals zorg, onderwijs en de wegen zelf, denk ook aan het onderhoud ervan.”