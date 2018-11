Mitsubishi vernieuwt de L200 nog eenmaal helemaal zelf

Het regent licht wanneer de vernieuwde Mitsubishi L200 klaarstaat voor een testrit net buiten Bangkok. Op een baantje van 400 meter mogen journalisten uit de hele wereld exact twee rondes rijden. Liever hadden we het fabrieksbezoek en de bezichtiging van het havencomplex de dag ervoor laten schieten in ruil voor wat extra meters. Helaas leek de Japanse top meer belang te hechten aan het tonen hoe de L200 op transport wordt gezet dan hoe deze rijdt.

Volledig scherm © Mitsubishi

De vernieuwde versie van de vierde generatie pick-up L200 komt drie jaar nadat het model werd geïntroduceerd. Dat is relatief vroeg. De aanleiding is volgens Mitsubishi niet alleen de veertigste verjaardag van de L200, maar ook het feit dat er veel zaken waren die verbeterd konden worden. De revisies omvatten een nieuw design met het stoerdere ‘Dynamic Shield’-grilleconcept. Hierdoor vertoont de auto meer overeenkomsten met de Outlander. Ook nieuw zijn de koplampen, verbrede wielkasten en herziene bumpers en achterlichten. Het interieur werd eveneens onder handen genomen met verbeterde materialen en nieuwe accenten, onder andere rond de ventilatieroosters.

De L200 zal eerst in Thailand en andere Aziatische markten worden verkocht, pas rond de zomer komt de auto naar Nederland. De pick-up is in veel landen populairder dan op het vasteland van Europa, waar deze vooral wordt gezien als een utilitair voertuig, dat daardoor qua verkopen een marginaal bestaan leidt. De laatste jaren echter hebben merken als Volkswagen (met de Amarok) en Mercedes-Benz (met de X-Klasse) het concept pick-up ook hier iets meer lifestyle-cachet gegeven.

Mitsubishi doet daar niet aan mee. Dit merk ziet de L200 nog altijd als een luxe werkpaard, oftewel het ideale vervoermiddel voor marktkoopmannen, visboeren en instanties als Rijkswaterstaat of Natuurmonumenten. Voor Nederland dus geen reclamecampagnes met surfplanken en in badpakken gehulde dames, die kirrend van plezier in de laadbak van de L200 liggen, maar beelden van stoere en onverslijtbare L200's die met bemodderde banden door het polderlandschap ploegen.

Hoewel auto’s als de L200 in Nederland geen hoogvliegers zijn qua verkopen, is de auto voor Mitsubishi van ontzettend groot belang. In Thailand, waar de auto als Triton wordt verkocht, is iets minder dan de helft van de bijna 900.000 auto’s die er jaarlijks worden verkocht een pick-up van deze categorie. De Isuzu D-Max, Ford Ranger en Toyota Hilux vinden nóg gretiger aftrek, maar de L200 is met dik 40.000 verkochte exemplaren een uitermate belangrijke auto.

Mitsubishi wil graag recht doen aan de ‘Engineered Beyond Tough’ slogan. Om de onverzettelijkheid van het model te benadrukken is een iets hoekiger vormgeving bedacht. Het merk wil namelijk graag stoere, onstuitbare duurzaamheid uitstralen en hoopt door de kersverse alliantie met Nissan en Renault gezien te worden als dé expert op het gebied van pick-ups.

Het fabrieksbezoek toont dat de L200 in Thailand ietwat rudimentair in elkaar wordt gestoken (er is bijna geen robot te zien) maar de L200 rijdt desondanks heerlijk, met een zeer comfortabel onderstel, comfortabele stoelen en goed te doseren rem- en gaspedaal. De trekkracht is meer dan voldoende en hoewel de motor niet de stilste is, doet deze zijn werk uitstekend. Wanneer we even later met een standaard L200 over een zandpad worden gesleurd door een Japanse Dakar-winnaar van Mitsubishi, neemt onze waardering voor het soepele onderstel alleen maar toe.

De L200 houdt ook na de uitgebreide facelift vast aan zijn klassieke, supersterke bouwwijze met een ladderchassis en bladveren op de achteras. Met Easy-Select 4WD kunnen bestuurders nu handmatig schakelen tussen verschillende rijmodi. Deze modi zijn: gravel, sneeuw, zand en rots en helpen om het motorvermogen, de transmissie en het remmen te regelen om wielspin te verminderen. Er is ook Hill Descent Control, waarmee de auto zelf op een geselecteerde snelheid de afdaling van een heuvel regelt. De vijftraps automaat is vervangen door een transmissie met zes verzetten voor meer verfijning tijdens het rijden.

Mitsubishi heeft de L200 voorzien van allerlei actieve hulpsystemen die we kennen van andere modellen. Denk aan Blind Spot Warning, Rear Cross Traffic Alert en Forward Collision Mitigation (FCM). Laatstgenoemde kan voertuigen en voetgangers detecteren en grijpt in om een aanrijding zoveel mogelijk te voorkomen. Tevens wordt de pick-up leverbaar met de Multi Around Monitor: een parkeerhulpsysteem dat de beelden van vier camera’s samenvoegt in één overzicht alsof de auto van bovenaf gefilmd wordt.

Mitsubishi noemt verder een aantal kleinere veranderingen, waaronder grotere remschijven en -zuigers in de remklauwen. Het rijcomfort is verbeterd door het gebruik van grotere dempers met meer dempingsvloeistof op de achteras.

Het Japanse bedrijf heeft geen specifieke details vrijgegeven over de specificaties voor Nederland, maar de kans is groot dat het voor Europa op zoek moet naar een modernere dieselmotor dan de 2,4-liter turbodiesel met 154 of 181 pk die in de Aziatische landen beschikbaar komt.

De Mitsubishi L200 zal uitsluitend worden geproduceerd in de fabriek van Mitsubishi Motors in Thailand. Het is de laatste L200 die door de Japanners helemaal zelf is ontwikkeld. Het volgende model zal ongetwijfeld profiteren van de samenwerking met Nissan en Renault.