Moet je bij blikseminslag nu wel of niet je auto ontladen voor je uitstapt?

Moet je je auto ontladen na een blikseminslag door tegen een paaltje te rijden? En zit je in een cabriolet ook veilig? Of in een auto met een kunststof carrosserie? Tips en trucs voor rijden in onweer.

Aan het einde van de week is er kans op regen- en onweersbuien. Iedereen die tijdens een onweersbui onderweg is, moet volgens de ADAC rekening houden met slecht zicht, hagel, windstoten en aquaplaning. Ook afgebroken takken en andere obstakels op de weg kunnen voor gevaar zorgen. De kans dat je auto wordt getroffen door een blikseminslag is echter uiterst klein. In een stalen auto ben je veilig doordat de carrosserie fungeert als een zogenaamde kooi van Faraday. Het staal geleidt de elektrische ontlading rond de inzittenden naar de grond.

Cabrio

Wanneer je in heftig onweer terechtkomt, probeer dan op een veilige plek te parkeren. Ga in geen geval op een hooggelegen parkeerplaats staan, bijvoorbeeld op een bergtop, sluit de ramen en het schuifdak en zorg ervoor dat er geen antennes uitsteken. Leg je handen in je schoot om te voorkomen dat je metalen voorwerpen in de auto aanraakt. In een elektrische auto fungeert het principe van de kooi van Faraday ook, evenals in een cabriolet met gesloten dak, doordat in bijna alle cabriodaken metalen bogen zijn verwerkt. In een auto met een kunststof carrosserie ben je niet of heel beperkt beschermd tegen blikseminslag.

Voor kampeerders geldt: sluit open ramen, deuren en vouwdaken, ga niet afwassen of douchen en ontkoppel de 230 volt-kabel aan de buitenkant van de auto. Raak daarnaast geen metalen delen van de carrosserie aan. Voor motorrijders en fietsers zijn vallende takken, hagel en slecht zicht gevaarlijker dan bliksem. Metalen constructies zoals hekken of roosters en bomen moeten wel vermeden worden tijdens het schuilen. Dat kan het beste onder een brug of afdak, waarbij afstand moet worden gehouden van de motor of fiets.

Ontladen

Wanneer je auto toch wordt getroffen door de bliksem, zit je dus veilig. De stroom wordt door de kooi van Faraday-constructie al heel snel naar de grond geleid en blijft niet in de auto zitten, ondanks het feit dat een auto rubberen banden heeft die slecht stroom geleiden. Je hoeft je auto dus ook niet tegen een lantaarnpaal of vangrail te parkeren om hem te aarden of te ontladen. Bij de meeste auto’s is dat zelfs zinloos, omdat de moderne bumper vaak van kunststof is. Bliksemschade is overigens niet verzekerd met een WA-autoverzekering, wel met een beperkt casco of allrisk verzekering.