Mogelijk afbreken rempedaal: Volkswagen roept 38.000 nieuwe auto's terug

VIDEO Vervanger beruchte Stint vliegt voor eerste gebruik al in brand

16:23 Een ‘veilige’ vervanger voor de verbannen Stint-bolderkar is voor het eerste gebruik al in brand gevlogen. De gloednieuwe BSO-bus stond nog in de stalling bij een kinderdagverblijf in Wierden toen hij woensdagmorgen door nog onbekende oorzaak oververhit raakte en begon te smeulen.