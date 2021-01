‘Mogen wij als Nederlanders ook met een Duits kenteken rijden?’

‘Ook 2021 wordt een zwaar jaar voor au­to-industrie’

11 januari EINDHOVEN - De Chinezen komen. Aangetrokken door de vele laadpalen én subsidies van de overheid lanceren ze hun elektrische merken bijvoorbeeld in Noorwegen maar ook in Nederland. En dat biedt kansen voor innovatieve bedrijven in de autosector, zegt Albie van Buel, de kersverse voorman van RAI Automotive Industry NL.