Motoragent doodgereden door vrachtwagen, verdachte (45) aangehouden

Een motoragent is woensdagochtend om het leven gekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen op de kruising van de Eemlandweg en de Waalhavenweg in Rotterdam. De vrachtwagenchauffeur is na het fatale ongeluk doorgereden, maar de politie heeft zojuist de mogelijke 45-jarige verdachte aangehouden. De politie laat weten dat de impact op de collega's enorm is.

De aanrijding gebeurde woensdagochtend rond 9.15 uur bij een kruising in het Waalhavengebied. De politie ging daarna op zoek naar de chauffeur van de vrachtwagen met een vermoedelijk rode container. De vrachtwagen werd enkele uren later gevonden. Er is een verdachte aangehouden. Onderzocht wordt of hij de chauffeur was.

Hoe het ongeval tussen de motoragent en de vrachtwagen kon gebeuren, is nog niet bekend. Het omgekomen slachtoffer ligt op de Waalhavenweg, net voor de kruising van de Eemhavenweg en Droogdokweg, een paar honderd meter van zijn motor vandaan. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de politie Haaglanden, omdat er een agent van het Rotterdamse korps bij betrokken is. Het lijkt erop dat de vrachtwagen die richting Heijplaat reed, is gekeerd.

Agenten, ook van andere korpsen, komen op sociale media met steunbetuigingen voor de nabestaanden en de collega's van de eenheid Rotterdam. Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond laat weten dat de impact enorm is. ,,Er is veel verdriet en boosheid’’, laat hij weten. ,,Een team politiemensen, met ook mensen van de vakbond, is speciaal opgeleid om collega's in dit soort situaties op te vangen.’’

De politie heeft in verband met het onderzoek de weg afgezet, inclusief de kruising van de Waalhavenweg, Reeweg en Waalhaven Zuidzuide. Daardoor loopt het verkeer vanuit zowel noordelijke richting (vanaf de Maastunnel) als vanaf het zuiden (A15) vast. Er is een flinke verkeersopstopping ontstaan.

Volledig scherm De politie doet onderzoek op de plek van het dodelijke ongeluk. © MediaTV

