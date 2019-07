Musk: Tesla gaat video's van YouTube en Netflix streamen in auto

Record: elke dag 17 vrachtwa­gens betrokken bij ongeval of met pech op snelweg, vooral bij Eindhoven

27 juli Iedere dag zijn zeventien vrachtauto's op de Nederlandse snelwegen betrokken bij een ongeluk of gestrand met pech. Nooit eerder waren het er zoveel. Vooral bij Utrecht en Eindhoven zijn veel incidenten met vrachtwagens. Op Randweg Eindhoven was het elke week wel een of meerdere keren chaos door een kapotte vrachtwagen of een ongeval.