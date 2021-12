Mysterieuze ‘barnfind’ die man kocht voor paar honderd euro is mogelijk de oudste auto ter wereld

In een villawijk in Leipzig in voormalig Oost-Duitsland hebben leden van de Ost-Klassiker Klub uit Wolkramshausen dit voorjaar een bijzondere vondst gedaan. In een donkere hoek van een garage, tussen een hoop rommel, ontdekten ze een voertuig met een verbrandingsmotor en drie wielen. De Duitser Hubert Rein (69) kocht het voertuig voor een paar honderd euro van de weduwe die in de villa woonde.