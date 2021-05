Na de 700 miljoen van de minister trekken gemeenten zelf ook nog eens de knip voor overvolle A15

Huurauto in vakantie­lan­den kost door tekort tot wel 1500 euro per week

17 mei Huurprijzen voor auto’s op populaire vakantiebestemmingen rijzen de pan uit. Een verdubbeling of zelfs een verdrievoudiging vergeleken met twee jaar geleden is geen uitzondering. De vraag stijgt, maar er is nauwelijks aanbod. ,,1500 euro om een week in een VW Golf op Mallorca te rijden en het wordt nog betaald ook.”