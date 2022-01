Navigatiesysteem leidt bestuurder bromauto de A12 op

Ellende op Amerikaan­se snelweg: automobi­lis­ten zitten ‘s nachts muurvast in vrieskou

Honderden automobilisten hebben de nacht op de snelweg moeten doorbrengen wegens een heftige sneeuwstorm in de Amerikaanse staat Virginia. Door de gladheid schaarden meerdere vrachtwagens, waardoor niemand een kant op kon. Sommigen staan nog steeds vast. ,,Als ik was gaan lopen, was ik er nog sneller.”

