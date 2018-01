Nederland beste land ter wereld voor zelfrijdende auto

Voor het onderzoek zijn wereldwijd twintig landen beoordeeld op het gebied van overheidsbeleid en wetgeving, de kwaliteit van de infrastructuur, de mate waarin nieuwe technologie in de maatschappij aanwezig is en de acceptatie door de consument. Nederland wordt op de ranglijst gevolgd door Singapore, de Verenigde Staten en Zweden. “Ons land scoort niet alleen goed als het gaat om de ontwikkeling van beleid en wetgeving om de komst van een dergelijk voertuig mogelijk te maken”, zegt Loek Kramer van KPMG: “Ook op het gebied van technologie en innovatie doet Nederland het goed. Ons land kent in vergelijking met andere landen een groot aantal R&D-centra en industrie partnerships en bovendien is er een fijnmazig netwerk van oplaadpalen voor de elektrische auto aanwezig. Dat laatste is een goede indicator voor de bereidheid van een maatschappij om de infrastructuur bij de tijd te houden.”

Uitdagingen

Twijfels bij gebruiker

Hoewel Nederland goed gepositioneerd is, zal een grootschalige introductie van de zelfrijdende auto niet vanzelf gaan. Kramer: “Uit eerder KPMG-onderzoek blijkt dat de gemiddelde Nederlander nog terughoudend is als het gaat om de zelfrijdende auto. Slechts een derde van de Nederlanders is enthousiast is over de komst van zelfrijdende auto's. Ruim de helft wil zelf aan het stuur blijven zitten. Ruim 10 procent geeft aan geen voorkeur te hebben. Nederlanders hebben met name twijfels over de keuzes die de zelfrijdende auto in het verkeer maakt en de vraag wie aansprakelijk is wanneer het voertuig in het verkeer een ongeval veroorzaakt. Als zelfrijdende auto's aantoonbaar minder verkeersslachtoffers zouden veroorzaken, gaat het roer echter drastisch om. Dan geeft de helft van de onderzochte Nederlanders aan te zullen kiezen voor een zelfrijdende auto.”