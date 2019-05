Nederland: minste diesels, meeste stekkerauto’s

Dat blijkt uit een rapport van het CBS en Eurostat dat werd geproduceerd in verband met de Europese Parlementsverkiezingen van eind mei. In 2018 werden er in de Europese Unie ruim 15 miljoen nieuwe personenauto’s verkocht. Iets meer dan een derde daarvan waren dieselauto’s. In Bulgarije, Ierland, Portugal en Italië was zelfs meer dan de helft van alle verkochte nieuwe auto’s een diesel.

In Nederland was het aandeel diesels het kleinst: 12,9 procent van alle nieuwe auto’s rijdt op diesel. Vijf jaar eerder (2013) was nog 24,8 procent van de in Nederland nieuw verkochte personenauto’s een diesel. In veruit de meeste EU-landen domineert de benzineauto in de (nieuw)verkopen.

Van alle nieuwe auto’s die in 2018 in de Europese Unie werden verkocht was twee procent een stekkerauto. Maar: in Nederland was 6,7 procent van de nieuwe auto’s een stekkerauto. Daarmee had Nederland na Zweden het grootste aandeel nieuwe stekkerauto’s. In Zweden was acht procent van de verkochte nieuwe auto’s een stekkerauto. In Polen was het aandeel nieuwe stekkerauto’s met 0,2 procent het laagst.

Volledig scherm © CBS

Landen met grootste dieselaandeel in nieuwverkoop

1 – Bulgarije 57,4%

2 – Ierland 54,4%

3 – Portugal 53,3%

4 – Italië 51,2%

5 – Estland 47,8%

Landen met kleinste dieselaandeel in nieuwverkoop

1 – Nederland 12,9%

2 – Hongarije 23,7%

3 – Finland 23,8%

4 – Litouwen 24,3%

5 – Polen 24,8%