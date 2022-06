Nederlander (59) rijdt Duitse schoolbus bijna van snelweg af en filmt dat met zijn eigen dashcam

Autobe­drijf Ames breidt imperium verder uit: ‘In deze branche is het eten of gegeten worden’

Amega Groep B.V. uit Dordrecht breidt zijn imperium steeds verder uit. Na tal van andere dealers heeft het bedrijf, ooit begonnen als Ames Autobedrijf, nu ook Ford Van der Burgh overgenomen. Dat heeft vestigingen in Maasdam en Brielle. ,,Het is eten of gegeten worden’’, zegt Leen de Koning, CEO van Amega Groep.

13 juni