Nederlander buiten grote steden steeds afhankelijker van auto: ‘Bezit geen vrije keuze’

Bijna de helft van de Nederlanders (47 procent) zegt voor zijn bestaan steeds afhankelijker te zijn van de auto, blijkt uit het onderzoek van het KiM onder circa 1300 mensen van 18 jaar en ouder. Liefst één op de drie ziet autobezit zelfs niet als vrije keuze. Het belang van een eigen auto is met name groot op het platteland en in dunbevolkte gebieden. Circa twee derde van de bewoners vindt dat de afhankelijkheid van de auto toeneemt. In grote steden is dat slechts een derde.



KiM-onderzoeker Toon Zijlstra is niet verbaasd over de uitkomsten. ,,In veel regio’s zien we een toename in de afstand die bewoners moeten afleggen naar hun werk, het ziekenhuis, de huisarts, een supermarkt, bibliotheek of basisschool. Deze opeenstapeling maakt de auto onontbeerlijk.”