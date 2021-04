Nederlanders massaal Duitse grens over om te tanken op laatste dag zonder testplicht

Onder meer in Wyler en Kranenburg, net over de grens bij Groesbeek, is het een gekkenhuis. Honderden Nederlanders wippen op Tweede Paasdag even de grens over om gauw wat goedkope benzine te halen. Bij de vlak bij elkaar gelegen tankstations Aral en Argos in Kranenburg staan lange files: sommige automobilisten zijn het wachten zó zat dat ze keren óp de weg om terug naar huis te gaan.