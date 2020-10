Nederlandse autofabriek Nedcar in grote problemen: opdrachtgever BMW trekt zich in 2023 terug

Autofabrikant BMW wil vanaf 2023 geen Mini Countrymans meer produceren in de Limburgse autofabriek VDL Nedcar. Eerder al was besloten de productie van de BMW X1 te beëindigen. Er staan nu bijna 5000 banen op de tocht. Minister Wiebes biedt een reddingspoging aan.

BMW wil de productie overhevelen naar eigen fabrieken, buiten Nederland. Volgens eigenaar VDL gaat het Nederlandse bedrijf nog op zoek naar andere opdrachtgevers in de auto-industrie in de hoop zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden. Maar het besluit betekent simpelweg dat de fabriek in Born vanaf eind 2023 zonder werk zit.

Het kabinet wil VDL Nedcar helpen met het zoeken van een nieuwe klant, zegt minister Eric Wiebes (Economische Zaken). Het besluit van het Duitse bedrijf noemt hij ‘een harde klap’ voor de werknemers en ‘een tegenslag voor de regionale economie’.

Nu een nieuwe klant van levensbelang is geworden voor de onderneming, biedt het kabinet aan investeringsagentschap Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) in te zetten, evenals ambassades en consulaten. Het is belangrijk ,,de werkgelegenheid en bedrijvigheid in Born en de regio langjarig zeker te stellen.” Ook de Kamer zal op de hoogte blijven, belooft de minister.

Teleurstellend

„Deze deur gaat dicht, maar er gaat altijd toch weer ergens een raam open.” Hoewel in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst, blijft VDL Nedcar-directeur Paul van Vuuren optimistisch. „Natuurlijk, het is een teleurstellend bericht van BMW. Maar ik respecteer en accepteer het. We blijven de komende drie jaar nog de BMW X1 en de Mini’s Countryman en Cabrio bouwen. In die tijd zullen we nieuwe klanten aan ons moeten binden. En daar zijn we al heel hard mee bezig.”

BMW zegt nadrukkelijk dat de kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en competitiviteit van VDL Nedcar niet aan de basis liggen van het besluit. De beslissing is ingegeven door de huidige marktomstandigheden en de transitie (elektrificatie) van die markt. Vrijwel alle autofabrikanten zijn zich aan het herpositioneren in de wereld en hebben al veel medewerkers moeten ontslaan.

Zoektocht intensiveren

„Om de werkgelegenheid jarenlang veilig te stellen, zullen we de zoektocht naar de invulling van de vrijkomende productiecapaciteit intensiveren”, laat VDL-topman Willem van der Leegte weten. „Wij hebben er alles aan gedaan om BMW met een nieuwe vervolgorder langer dan tien jaar aan ons te binden. Maar vanwege de tijdgeest was deze wedstrijd helaas niet te winnen.”

VDL Nedcar in Born is de enige grote, Nederlandse autofabriek. De fabriek bestaat al 50 jaar en produceerde in het verleden voor merken als Volvo, Mitsubishi en Smart. Sinds 2014 worden er bij Nedcar BMW’s en Mini’s gebouwd. Van de Mini Countryman wordt ook de plug-inhybride gemaakt.

