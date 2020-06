Nederlandse BMW-topman: ‘Een brutalere 4-Serie is juíst de goede weg’

INTERVIEWNederlander Pieter Nota (55) werd geboren in Wageningen en werkt nu al enkele jaren vanuit München in de hoogste top van autofabrikant BMW. Zijn merk maakt roerige tijden door, maar Nota kijkt met vertrouwen richting de toekomst. ,,Vijf verschillende neuzen aanbieden op de 4-Serie? Dat gaat echt niet gebeuren.”

Terwijl de wereldwijde auto-industrie langzaam maar zeker opkrabbelt na de impact van de coronacrisis, bereidt autofabrikant BMW een waar offensief aan nieuwe modellen voor. Met de iX3, i4 en iNext trappelend in de coulissen is het codewoord, het zal ook eens niet zo zijn, ‘elektrisch’. Vanaf eind dit jaar brengt het Beierse merk diverse ‘mainstream’ modellen zonder verbrandingsmotor op de markt, waarmee het antwoorden brengt op bestaande e-auto’s van Audi, Jaguar, Mercedes en Tesla.

De man die alles weet over die nieuwe modellen – en de gedachte erachter – is Pieter Nota. De Nederlander, die voorheen jarenlang voor Philips werkte, staat bij BMW Group als lid van de Raad van Bestuur aan het roer van de afdeling ‘Customer, Brands and Sales’. Als geen ander zou hij dus moeten weten wat de klanten van BMW willen en hoe het merk op die wensen inspeelt. We spreken Nota vanuit het iconische BMW hoofdkantoor in München.

Volledig scherm De Nederlander Pieter Nota, hier geflankeerd door een BMW X2 © BMW

Ten eerste: hoe staat BMW er voor nu de coronacrisis over zijn hoogtepunt heen lijkt?

,,Het gaat beter, maar ook wij hebben flinke klappen gehad. Wat begon in China had al snel markten over de hele wereld in z’n greep: we hebben fabrieken gesloten, dealerbedrijven moesten gedwongen dicht en dat zorgt voor een zeer significante daling in onze omzet. Inmiddels zijn al onze productielocaties weer open en vol actief, en zien we een sterk herstel in China. Ook in Europa en de VS is inmiddels 60 procent van de dealers weer aan de slag, dus de fase van herstel is aangebroken.”

U heeft eerder vraagtekens gezet bij de online verkoop van auto’s. Maar nu lijken consumenten dat juist te willen. Bent u van gedachten veranderd?

,,Voor de duidelijkheid: ik heb nooit vraagtekens gezet bij het internet als instrument om auto’s te verkopen. We weten dat de consument heel veel online doet en dat wordt ook van ons verwacht. Maar, de situatie rondom corona vormde wel een soort accelerator, het heeft de online mogelijkheden versneld en vergroot. Zo hebben we bij onze dealers een nieuwe digitale mogelijkheid geïntroduceerd om de verkopers online in contact te brengen met de klant. Er is een betere chatmogelijkheid, een klant kan een BMW helemaal digitaal bij de verkoper bestellen en indien nodig zelfs een auto laten afleveren zonder menselijk contact.”

Maar u zei in een eerder interview dat u niet veel verwachtte van auto’s kopen op internet, toch?

,,Wat ik eerder heb gezegd is dat het niet zonder onze dealers moet gaan. Alles wat we doen om auto’s te verkopen, doen we in samenwerking met onze dealers. Zij blijven de ruggengraat van ons succes, wij hebben ze echt nodig – ook in de toekomst. Wij kunnen wel auto’s verkopen, maar de dealers zijn essentieel om goede service te organiseren, om het fysieke contact met onze auto’s mogelijk te maken.”

Volledig scherm Elektrische studiemodellen van BMW, met op de achtergrond het iconische kantoor waar ook Pieter Nota werkt © BMW

Dus de BMW-dealer verdwijnt niet, als het aan u ligt?

,,Zeker niet. Wat ik me wel kan voorstellen is dat er andere formaten komen. Misschien kunnen de dealerbedrijven in de toekomst iets kleiner worden omdat steeds meer stappen digitaal mogelijk zijn. Dan heb je minder grote showrooms nodig omdat je niet elke BMW in elke kleur neer hoeft te zetten. Maar het fysieke contact met een product als een automobiel, zeker een BMW, blijft nodig.”

In China is de trend om auto’s compleet digitaal te bestellen met eindeloze keuze aan opties. Is dat niet iets voor BMW?

,,Ook bij ons kun je online bestellen en biedt de configurator heel veel mogelijkheden, maar wij gaan juist weg van een eindeloze optielijst. Wat je eerder ziet is dat wij opties en accessoires gaan bundelen. Mini is daar nu een mooi voorbeeld van: we combineren de meest gewilde opties in vooraf bepaalde pakketten, waarmee het bestelproces eenvoudiger wordt. We willen de klant niet storten in een eindeloze variatie aan mogelijkheden, we weten uit onderzoek dat extra veel keuze niet altijd als positief wordt gezien.”

Dus een keuze uit vijf verschillende grille-ontwerpen, zoals bij het Chinese Maxus, hoeven BMW-kopers niet te verwachten?

,,We zullen altijd mogelijkheden bieden die de klant wil en waar de klant voor wil betalen. BMW is altijd al sterk geweest in de mogelijkheid om dingen te combineren, maar dat moet niet in het eindeloze gaan. De markt van personaliseren kent z’n grenzen: we willen met ons aanbod de juiste sweet spot raken. Dus brengen wat de klant wil zonder door te schieten, zodat we het selectieproces beheersbaar houden.”

Volledig scherm BMW biedt (zoals hier op de nieuwe 4-Serie) één neus aan, die je wel naar eigen smaak kunt aankleden met pakketten © BMW

Maar is meer keuze in BMW-neuzen niet precies wat de klant wil, gezien de discussies rond de grille van nieuwe 4-Serie?

,,De 4-Serie is juist een mooi voorbeeld van onze aanpak: wij zijn er absoluut van overtuigd dat dit een zeer aantrekkelijk, iconisch design is. Het studiemodel van deze auto bracht uitermate positieve reacties teweeg, inclusief de grote nieren, dus dat geeft vertrouwen dat dit de juiste stap is. We willen en zullen onze designtaal niet naar believen aanpassen omdat sommige mensen er niet aan kunnen wennen.”

Na de vrij extreme i3 en i8 brengt BMW binnenkort meer ‘mainstream’ elektrische modellen. Waarom is de aanpak nu zo anders?

,,We hebben heel veel geleerd van de eerdere i-modellen, die meer in een niche opereerden, en daarom weten we nu dat de tijd rijp is voor elektrische versies van onze bestaande auto’s. Het grotere publiek is er klaar voor, de markt zit juist nu te wachten op modellen zoals de iX3 (een elektrische versie van de populaire X3, red.) en de i4, een sportieve elektrische vierdeurs sedan. Die auto zit echt in het hart van het merk BMW.”

Volledig scherm De compleet elektrische i4 komt volgend jaar © BMW

In 2021 volgt de, volgens u, revolutionaire iNext. Gaat die auto echt zo heten?

,,Nee, die auto gaat geen iNext heten.”

Hoe dan wel?

,,Dat zeg ik niet.”

Waarom niet?

,,Haha, daarom niet. Dat hoor je tegen die tijd wel. Wat ik wel kan zeggen is dat die drie auto’s perfect passen in onze ambitie om – ondanks corona – vast te houden aan de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie. Die zullen wij halen in 2020 en dat geldt ook voor 2021 en we willen niet dat er getornd wordt aan die doelstellingen. We zien dat er momenteel van meerdere kanten wordt geprobeerd om de doelstellingen te versoepelen maar wij willen dat pertinent niet. Omdat we geloven dat ook na corona klimaatbescherming een grote prioriteit blijft in de samenleving. Bovendien hebben wij ons huiswerk gemaakt en willen niet dat er een soort concurrentievervalsing ontstaat omdat bepaalde concurrenten hun huiswerk niet gedaan hebben.”

Nog even over die elektrische BMW’s. Hoe zorgt u dat een elektrisch model nog het ‘typische BMW-gevoel’ heeft?

,,Ha, dat vind ik altijd zo’n mooie discussie: ‘is een BMW nog wel een BMW als hij elektrisch is?’ Zo’n zelfde verhaal hoorden we in de tachtiger jaren toen BMW met diesels begon: past dat wel bij het merk? Tegenwoordig stelt niemand die vraag meer. Datzelfde is aan de hand met elektrische versies: je voelt dat het een BMW is aan de algehele afstemming, het rijgedrag, het onderstel, de manier waarop de aandrijflijn reageert. Geloof me: over tien jaar stelt niemand deze vraag meer.”

Volledig scherm Een prototype van de BMW iNext - die geen iNext gaat heten - tijdens hittetests © BMW