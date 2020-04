Nederlandse start-up introduceert e-bike met gps-tracker en bewegingsalarm

Het Nederlandse bedrijf Mokumono introduceert de Delta S, een in Nederland geproduceerde e-bike die optioneel met een gps-sensor en bewegingssensor voor diefstalbescherming geleverd wordt. Op de app is het accuniveau te bekijken.

In de bijbehorende app van de Delta S is ook het ondersteuningsniveau aan te passen en er kan mee genavigeerd worden. De bewegingssensor kan de gebruiker via de app met een pushbericht waarschuwen dat zijn fiets verplaatst wordt en via gps is de locatie te achterhalen. Ook is via de app de fiets op slot te zetten. Steeds meer e-bikes worden met gps uitgerust tegen diefstal.

Mokumono probeert zich ten opzichte van concurrenten te onderscheiden door de productie van het frame in Nederland te houden en daarbij een afwijkend productieproces te hanteren, waarbij geperste aluminium platen geautomatiseerd aan elkaar worden gelast met een laser-lasmachine. Het bedrijf haalde in 2016 via de crowdfundingsite Kickstarter 93.000 euro op om zijn eerste fietsen op deze manier te kunnen produceren.

Bereik 60 km

De nu aangekondigde Delta S biedt met zijn in het frame geïntegreerde 250 Wh-accu een bereik van 60 kilometer en het bedrijf richt zich dan ook op gebruikers voor dagelijkse woon-werkverkeer in en om de stad. Binnen twee uur is de accu opgeladen, de voeding verloopt via een magnetisch verbonden connector van het Duitse bedrijf Rosenberger. Het gewicht van de Delta S is door het ontwerp van het aluminium frame relatief laag: 14,5 kilogram.

De Mokumono Delta S kost 2.990 euro en komt vanaf juli beschikbaar in drie maten. De gps-tracker is als optie voor een meerprijs van 149 euro af te nemen en dat is inclusief data-abonnement van een jaar.

Volledig scherm Mokumono Delta S © RV