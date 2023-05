Nieuw topmodel Kia is bedoeld voor het samengestelde gezin

De EV9, het nieuwe topmodel van Kia, is de eerste auto die is ontworpen voor een samengesteld gezin. Daarom heeft hij zeven zitplaatsen, waarbij de passagiers op de twee achterste rijen tegenover elkaar kunnen zitten. Bovendien is dit volgens Kia ook gezelliger als je een halfuurtje bij de laadpaal staat te wachten.

De grote, elektrische Kia EV9, die in oktober naar Nederland komt, heeft standaard drie zitrijen. Voor de tweede zitrij heeft de koper keus uit twee aparte stoelen en een driezitsbank. De twee aparte stoelen kunnen (tijdens stilstand) volledig worden gedraaid, zodat de passagiers tegenover de andere passagiers op de derde rij komen te zitten. Tijdens het rijden kan deze zitpositie worden gehandhaafd: er is volgens Kia voldoende veiligheid ingebouwd om alle inzittenden bij een eventuele botsing te beschermen.

Dat passagiers op de tweede en derde zitrij tegenover elkaar zitten is niet helemaal nieuw. Sommige personenbusjes, zoals de luxe vip-busjes van Mercedes-Benz, bieden dit al jaren. En ook in de multifunctionele ruimte-auto’s (MPV’s) van eind vorige eeuw, zoals de Renault Espace, konden de voorstoelen worden gedraaid.

Het wordt echt gezelliger in de auto als je tegenover elkaar zit Alexandre Papapetropoulos, Kia Europa

Behoefte aan meer zitplekken

Toch is de stoelopstelling in de elektrische gezinsauto EV9 verrassend. Kia zegt ervoor te kiezen, omdat de samenleving steeds meer samengestelde gezinnen telt. ,,Uit ons marktonderzoek blijkt dat steeds meer consumenten behoefte hebben aan een auto voor zes of zeven personen. En dat heeft alles te maken met het snel toenemende aantal samengestelde gezinnen in de samenleving’’, verklaart Alexandre Papapetropoulos. Hij is de Europese directeur product en prijsstelling van Kia.

,,Er zijn heel wat vaders en moeders die de kinderen van hun nieuwe partner in hun gezin erbij krijgen. Of de kinderen van hun ex verblijven in het weekend bij hen. Dan is het ideaal als je een auto hebt die aan meer dan vijf personen plaats biedt. Het wordt echt gezelliger in de auto als je tegenover elkaar zit.’’ De passagiers kunnen bijvoorbeeld samen iets eten of een gezelschapsspel spelen: de lange schuiflade die zich uitstrekt vanaf de middenconsole kan worden omgeklapt tot tafel tussen de stoelen.

Volledig scherm Het ruime interieur van de Kia EV9 tels zes of zeven zitplaatsen. © Kia

De 5,01 meter lange en 1,98 meter brede Kia biedt sowieso veel zitruimte. Met drie zitrijen in gebruik is de bagageruimte 333 liter, en als je de tweede zitrij omklapt is de bagageruimte 828 liter groot. Bovendien schuilt een extra bagageruimte voorin de auto (de zogeheten frunk) die 90 liter (achterwielaandrijving) of 52 liter (vierwielaandrijving) groot is.

Comfortabeler wachten

Kia heeft bij het ontwerp natuurlijk niet alleen het samengestelde gezin voor ogen gehad, legt Papapetropoulos uit: ,,De draaiende stoelen zijn er ook voor bedoeld om in de stilstaande auto gewoon gezellig met elkaar te kletsen, een hapje te eten of bijvoorbeeld een spelletje te doen. Vooral voor een elektrische auto lijkt ons dit heel handig. Zo’n auto staat namelijk vaak wat langer stil, met de inzittenden erin, omdat hij moet worden opgeladen. Het wachten is net wat prettiger en comfortabeler als je tegenover elkaar zit.’’

Desalniettemin heeft Kia er ook veel aan gedaan om de oplaadtijd bij dit nieuwe model zo kort mogelijk te houden. Dankzij de geavanceerde 800 volt-techniek moet het bij een snellader lukken om binnen een kwartier voldoende stroom binnen te halen om weer 239 kilometer te kunnen rijden. Afhankelijk van de uitvoering heeft de nieuwe Kia met een vol accupakket een rijbereik van maximaal 541 kilometer.

Volledig scherm De Kia EV9 kan een geremde aanhanger tot 2500 kg trekken: dat is fors voor een elektrische auto. © Kia

Zelfrijdend

De nieuwe Kia heeft zo’n beetje alle veiligheidssystemen en rijhulpen die op dit moment mogelijk zijn. Wanneer deze SUV tot stilstand komt en er een auto of fiets van achter komt aanrijden, zal de auto waarschuwen of zelfs het kinderslot activeren om te voorkomen dat een achterpassagier uitstapt en de openslaande deur tot een ongeval leidt.

Hij maakt ook tot op zeker hoogte autonoom rijden op de snelweg mogelijk (het zogeheten Level 3). Hiervoor beschikt de nieuwe Kia over laser-radar (lidar) in de neus van de auto en bijvoorbeeld ook microfoons die de sirene van een hulpverleningsvoertuig kunnen waarnemen, opdat de zelfrijdende auto bij zijn manoeuvres daarmee rekening houdt.

De portiergrepen van deze Kia verdwijnen automatisch in de carrosserie zodra ze niet nodig zijn, met het oog op minder luchtweerstand. In navolging van onder meer Mercedes-Benz kent ook deze Kia nu de Car Wash Mode: met een druk op de knop bereidt de auto zich voor op de wasstraat. Het systeem sluit alle deuren en ramen, klapt de spiegels in en zorgt ervoor dat de deurgrepen zijn ingetrokken.

Volledig scherm De deurgreep van de Kia EV9: automatisch te verzinken, zoals ook andere elektrische auto's dat steeds vaker vertonen. © Kia

Nieuwtjes

De EV9 is verder de eerste Kia waarin je accessoires en upgrades tegen betaling achteraf kunt aanschaffen en de software dankzij de onlineverbinding ‘over-the-air’ in de auto kan binnenhalen. Zo’n optie is bijvoorbeeld Remote Smart Parking Assist 2, waarmee bestuurders hun auto op afstand kunnen laten in- en uitparkeren.

Een ander nieuwtje in deze Kia is de mogelijkheid om de autosleutel te vervangen door je eigen smartphone. Deze digitale sleutel kan bovendien met maximaal drie andere mensen tegelijk worden gedeeld en de eigenaar kan bepalen welke functies voor hoeveel tijd toegankelijk zijn.

Het is in de EV9 (tegen bijbetaling) mogelijk de buitenspiegels te vervangen door piepkleine videocamera’s, waarna de bestuurder is aangewezen op beeldschermpjes links en rechts van het dashboard. Andere auto’s bieden deze optie ook, maar tot nu toe lopen autokopers er niet warm voor. De meesten vinden zicht op spiegelglas toch prettiger dan naar het zoveelste beeldscherm te moeten turen. Ook de achteruitkijkspiegel in de EV9 kan camerabeelden vertonen: handig als het zicht door de achterruit wordt gehinderd door passagiers of bagage. Maar daarbij blijft het altijd mogelijk ook het spiegelbeeld te hanteren.

Excentriek design

De EV 9 valt niet alleen op met zijn innovaties, maar ook met zijn design. Dat is nogal radicaal met veel hoekige vormen, scherpe lijnen en een indrukwekkend front. Kia durft het blijkbaar aan om de Amerikaanse, Europese en Aziatische autokopers dezelfde auto voor te schotelen, terwijl bekend is dat cultuurverschillen maar al te vaak leiden tot ander koopgedrag. Zo zijn ze in China dol op auto’s met veel blingbling, houden eigenlijk alleen de Europeanen van stationwagons en zijn in de VS grote pick-ups en reusachtige SUV’s populair.

Maar volgens Kia-topman Papapetropoulos is zijn bedrijf er niet bang voor dat het excentrieke design van de Kia EV 9 Europese autokopers zal afschrikken. ,,Onze Kia EV6 ziet er ook al heel anders uit dan zijn concurrenten in Europa. En die auto blijkt hier wel degelijk aan te slaan.’’

Volledig scherm Het dashboard van de Kia EV9: strak en digitaal. © Kia

Het strakke, opgeruimde interieur van de EV9 wordt gekenmerkt door een volledig vlakke vloer. Het milieuvriendelijke karakter probeert Kia te onderstrepen met kunstleer en gerecycled plastic, hoewel het bedrijf niet precies kan zeggen hoeveel daarvan precies in de auto is verwerkt.

Bij alle zitplaatsen vind je snelle usb-c-oplaadpunten. Het zogenoemde Triple-Panorama-Display bestaat uit een 12,3 inch instrumentarium, een 12,3 inch centraal scherm en nog een 5,1 inch scherm voor informatie over de stoelinstellingen en de klimaatbeheersing. Daarnaast heeft de EV9 ook een head-up display.

Het slimme navigatiesysteem analyseert in real time de voertuiggegevens en geselecteerde route. Wanneer de geschatte elektrische actieradius onvoldoende is om de bestemming te bereiken, stelt het mogelijke laadstations voor om aan de route toe te voegen. De routeplanner werkt bijvoorbeeld ook samen met het accu-management, zodat het batterijpakket bij koud weer kan worden voorverwarmd wanneer een snellaadpunt in zicht is.

Volledig scherm Hoekig en scherpe lijnen: dat zijn de kenmerken van het design van de Kia EV9. © Kia

Meerdere versies

De prijzen van de EV9 zijn nog niet bekend, maar onze autoredactie schat in dat je toch al gauw op rond de 70.000 euro moet rekenen. Kia biedt straks keuze uit versies met achter- of vierwielaandrijving. Beide worden geleverd met een batterij van 99,8 kW. De versie met achterwielaandrijving heeft een 150 kW sterke motor. Deze leidt tot een topsnelheid van 185 km/u en kan in 9,4 seconden accelereren van 0 naar 100 km/u. Het WLTP-rijbereik bedraagt 541 km.

De variant met vierwielaandrijving wordt aangedreven door twee elektromotoren van 141 kW. Hij accelereert van 0 naar 100 km/u in 6,0 seconden en de GT-line in 5,3 seconden en heeft een WLTP-rijbereik van 497 km. Goed nieuws is er voor caravan- en botenliefhebbers: deze elektrische auto kan een geremde aanhanger trekken met een gewicht tot 2500 kg.

De EV9 kan overigens ook bidirectioneel laden. Hij kan dus zijn stroom leveren aan andere elektrische apparaten (Vehicle-to-Load-technologie), aan een woonhuis of kantoorgebouw (Vehicle-to-Building en Vehicle-to-Home) of aan het elektriciteitsnetwerk (Vehicle-to-Grid). Jammer alleen dat de infrastructuur er nog niet helemaal op is ingericht om dit allemaal nu al technisch mogelijk te maken. De energiebranche, overheid en autofabrikanten in Nederland zijn nog altijd bezig om hier afspraken over te maken en de benodigde techniek aan te passen. Ondanks dat er steeds meer auto's op de markt komen die dit kunnen, zit er nog geen schot in dit overleg.

Volledig scherm Kopers kunnen kiezen: conventionele buitenspiegels of camera's waarmee je naar achteren kunt kijken. © Kia

Volledig scherm De bagageruimte van de Kia EV9 is eenvoudig uit te breiden. © Kia

Volledig scherm De 'frunk’ van de Kia EV9: handig om de laadkabel in op te bergen. © Kia

Volledig scherm De Kia EV9 heeft standaard drie zitrijen. © Kia

Volledig scherm De Kia EV9 kan relatief snel worden door opgeladen dankzij het 800 volt-boordnet. © Kia