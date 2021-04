Nieuw Turks automerk wil Tesla van de troon stoten

,,Vanaf het moment dat we onze auto’s over de hele wereld zien rijden, hebben we ons doel bereikt”, was de niet mis te verstane boodschap van de Turkse president bij een van de presentaties van het ambitieuze project. Om er zeker van te zijn dat Togg een succes wordt, heeft de regering van president Erdogan beloofd meer dan 3 miljard euro te investeren in de nieuwe autofabrikant. De eerste auto wordt een volledig elektrische SUV die volgend jaar op de markt moet komen. Begonnen wordt met een jaarlijkse autoproductie van 175.000 auto’s. Maar in 2030 moet dat aantal al gestegen zijn naar een miljoen.