Nieuw: video's van onze autoredactie, gepresenteerd door Werner Budding

Alfa Romeo staat 25 jaar in kelder omdat de lift stuk is. Nu blijkt hij een fortuin waard

5 februari Italië is in de ban van een unieke Alfa Romeo uit 1962. De klassieker stond 25 jaar in de kelder van een automonteur uit Turijn, zonder dat iemand ervan wist. Pas toen de eigenaar stierf, werd hij ontdekt. Op een veiling is hij nu verkocht voor meer dan een half miljoen euro.