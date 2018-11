Nieuw wapen tegen vieze stadscentra: de snuffelfiets

Kies je de snelste of de schoonste fietsroute? Die vraag kan binnenkort worden beantwoord dankzij de snuffelfiets, een meetkastje op de fiets dat iedere tien seconden de luchtkwaliteit meet. De Nederlandse bedrijven Sodaq en Civity presenteerden deze week de Bike Sniffer op de Smart City Expo in Barcelona.

Sinds half oktober zijn er onder meer in de gemeente Zeist al snuffelfietsen actief. Met een meetkastje (‘is nu nog iets te groot, een volgende versie is net zo groot als een pak speelkaarten’, aldus Jan Willem Smeenk van Sodaq) op de fiets zijn veel betere metingen mogelijk dan nu gebeurt, zegt Smeenk. ,,Slechte luchtkwaliteit in steden is wereldwijd een groeiend probleem. Maar zelfs in de meeste grote steden hangen nu slechts een paar permanentje kastjes, voortdurend op dezelfde locatie dus. Dat geeft bij lange na geen reëel beeld geven van de luchtkwaliteit.’’

Data

Daar moeten de rondrijdende snuffelfietsen dus verandering in brengen, mits er genoeg exemplaren in beweging zijn. En dat is niet zo gek moeilijk, zegt Smeenk: er zijn nu al de nodige vrijwilligers die veel data leveren, en diverse gemeenten – ook buitenlandse, bleek in Barcelona – hebben belangstelling voor de oplossing.

De snuffelfiets meet met z’n sensoren onder meer drie soorten fijnstof, maar ook locatie, (gemiddelde) snelheid, wattage, temperatuur, luchtvochtigheid en organische gassen. De Provincie Utrecht, die een programma ‘groene fietsroutes’ en een programma luchtkwaliteit uitvoert, is samen met Civity en Sodaq de initiatiefnemer van de Snuffelfiets. De Provincie wil ‘groene fietsroutes’ voor de hele provincie in kaart brengen.

Kwaliteit

Sodaq produceert de meetkastjes, Civity verzorgt de dataopslag en maakt het bijbehorende dashboard waar de data op te zien is. Fietsers en beleidsmakers zien daardoor in één oogopslag waar de luchtkwaliteit goed (lichtblauw) of slecht (donkerrood) is. Dat levert waardevolle informatie op voor steden, die wellicht hun verkeersbeleid kunnen aanpassen, zoals autoverkeer ontmoedigen op vieze routes. Maar ook de fietsers zelf kunnen baat hebben bij de info die ze leveren, zegt Smeenk. ,,Je kunt immers met een blik op het dasboard al zien wat een schone of smerige route is en aan de hand daarvan je reis bepalen.’’

Volledig scherm Het meetkastje, dat in een volgende versie nog maar zo groot als een pak speelkaarten moet zijn. © Sodaq