Nieuwe Audi A1 Sportback: stoerder en ruimer

Audi A1 Sportback 1.0 30 TFSI

Om maar meteen met twee deuren in huis te vallen: de nieuwe A1 is alleen nog als vijfdeurs Sportback leverbaar. Ongeveer 80 procent van de clientèle koos bij de vorige A1 voor deze carrosserievariant, wat voor Audi reden was om de driedeurs A1 hatchback te schrappen. Overigens gebruikten de meeste A1-rijders de achterportieren van hun Sportback vooral om hun trendy businesstas snel achter de bestuurdersstoel te zetten, en niet om passagiers te laten instappen. Ten eerste was de achterbank vanwege de smalle achterdeurtjes nogal lastig toegankelijk en ten tweede was de ruimte er zo beperkt, dat alleen jonge kinderen er fatsoenlijk konden zitten.

Vreugdedansje

Geen wonder dat de gemiddelde A1-rijder bij het bekijken van de ruimte in de nieuwe Sportback een vreugdedansje maakt. Doordat de voor- en achterwielen ruim 9 centimeter verder uit elkaar staan dan voorheen, biedt het interieur veel meer bewegingsvrijheid dan voorheen. De achterportieren groeiden met de wielbasis mee, zodat de halsbrekende instaptoeren eveneens tot het verleden behoren. Ook volwassenen kunnen nu prima achterin zitten, mits de lichaamslengte de 1,80 meter niet te veel overstijgt.

Over de gehele lengte is de A1 met 5,6 centimeter uitgerekt en hiervan profiteert met name de kofferbak. Deze is met 65 liter toegenomen, tot een inhoud van 335 liter. Dat is opvallend genoeg toch nog 20 liter minder dan we aantreffen bij de twee concernneven van de A1, de Seat Ibiza en de Volkswagen Polo – auto’s die op dezelfde bodemplaat staan.

Materiaalkeus

Net als de ruimte, stemmen het ontwerp en de uitstraling van het interieur tot tevredenheid. Zeker indien je opties als het 10,1-inch touchscreen en het fraaie, instelbare instrumentenpaneel (Audi Virtual Cockpit) aanvinkt, ziet de A1 er vanbinnen gelikt uit. Dat wordt in de testauto nog versterkt door het eveneens tegen meerprijs leverbare LED-lichtpakket voor het interieur. De materialen voor de portierbekleding en de tunnelconsole stellen daarentegen teleur. Net als bij de veel goedkopere Ibiza en Polo, voert hard, krasgevoelig plastic hier de boventoon. Eerlijk gezegd hadden we hier in de Audi hoogwaardiger kunststoffen verwacht. Om de aandacht van de mindere materialen af te leiden, kan de A1-koper het interieur op allerlei manieren opvrolijken. Hiervoor biedt Audi diverse individualiseringsmogelijkheden, waarbij opvallende kleuraccenten en kekke bekledingsstoffen een hoofdrol spelen. Wie de stilte aan boord maar saai vindt en deze graag op stevige wijze wil doorbreken, kan een hoogwaardig audiosysteem van het prestigieuze merk Bang & Olufsen bijbestellen.

Agressiever

Ook aan de buitenkant is de ene A1 Sportback de andere niet. Het nieuwe model ziet er sowieso een stuk masculiener uit dan het huidige model. Dat komt vooral door de brede, hoekige grille, de geknepen lichtpartijen en de uitgebouwde spatborden. Die laatste zijn een knipoog naar de Audi Sport-quattro uit de jaren 80, net als de gleuven tussen de grille en de motorkap. Voor de echte macho-uitstraling biedt Audi nog een anabolenkuurtje in de vorm van het S line-exterieur of het Edition One-pakket. Dan krijgt de auto onder meer agressiever ogende bumpers met zwarte luchtroosters en grotere wielen. Tevens beschikken de lampunits van deze uitvoeringen vóór en achter over opvallende pijlvormige LED-verlichting. Zeker met deze pakketten lijkt de A1 Sportback breder dan zijn voorganger, maar dat is optisch bedrog. Sterker nog, hij is 6 millimeter smaller dan voorheen. De hoogte is zelfs met 13 millimeter afgenomen.

Vier motoren

De nieuwe A1 staat vanaf 22 november in de Audi-showroom, maar is vooralsnog in slechts één motorvariant leverbaar. Deze 30 TFSI heeft een 1,0-liter driecilinder aan boord, die 116 pk en 200 Nm levert. Bij fel optrekken laat hij een donker roffeltje horen, maar bij constante snelheden is de motor opvallend stil. Met het standaardonderstel is de A1 stevig geveerd en gedempt, maar zeker niet oncomfortabel en op de volwassen stoelen is het ook op langere afstanden prima uit te houden.

Op vlakke wegen zijn de prestaties van de A1 30 TFSI ruimschoots voldoende, maar de bolletjestrui gaat-ie niet winnen; bergop heeft hij graag dat de handgeschakelde zesbak één of twee tandjes lager wordt gezet. Het schakelen gaat licht en nauwkeurig, en de koppeling laat zich prettig doseren. Als de bestuurder het schakelen desondanks liever aan de techniek overlaat, kan hij voor 1800 euro extra voor de zeventraps S tronic-transmissie opteren. Volgens Audi neemt de auto in beide gevallen genoegen met 4,8 liter benzine per 100 kilometer (1 op 20,8). Vanaf volgend jaar worden drie andere motorvarianten leverbaar. De 1.0 25 TFSI met 95 pk en 175 Nm wordt het instapmodel, daarboven komen nog twee viercilinder versies: de 1.5 35 TFSI (150 pk) en de 2.0 40 TFSI. Die laatste heeft dezelfde 200 pk sterke motor als de Volkswagen Polo GTI.

Edition One

Ook de veiligheid van de A1 heeft een upgrade gekregen, al is de standaarduitrusting op dit gebied nog altijd niet overdadig. Deze omvat een actieve rijstrookassistent, evenals een instelbare snelheidsbegrenzer en een waarschuwingssysteem voor frontale aanrijdingen met voetgangersherkenning en automatische noodremfunctie. Voor een adaptieve cruisecontrol en een uitgebreid parkeerhulpsysteem gelden meerprijzen. Vanaf 22 november staat de nieuwe de A1 Sportback 1.0 20 TFSI, met een instapprijs van 25.995 euro. Wie het stoerheidsgehalte wil opvoeren met het eerdergenoemde Edition One-pakket, dient 8500 euro extra uit te trekken. Behalve diverse uiterlijke verfraaiingen, omvat het pakket ook de Virtual Cockpit en het S Line-interieur, met onder meer een leren sportstuur, sportstoelen en zwarte hemelbekleding.