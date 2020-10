Nieuwe auto's zijn gemiddeld 90 procent duurder dan 25 jaar geleden

De gemiddelde auto in Duitsland is negen jaar oud. In Nederland is dat zelfs opgelopen tot bijna elf jaar. Dat komt volgens Duits onderzoek doordat de prijzen van nieuwe auto's steeds sneller stijgen dan de gemiddelde koopkracht. Een Audi 80 kostte in 1972 net geen 8.000 D-Mark, dat stond in 2018 gelijk aan 10.900 euro. Maar Audi A4, een opvolger van de Audi 80, kostte in Duitsland twee jaar geleden ruim 34.000 euro.